Llevan a Sirenio “N” ante un juez; enfrenta investigación por violación de niña de 11 años

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Sirenio “N”. Foto: Daisy Herrera

Sirenio “N”, señalado como probable responsable del delito de violación equiparada agravada contra una niña de 11 años, fue trasladado este viernes de las oficinas de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género al Centro Integral de Justicia de Matamoros, en Tamaulipas.

El detenido será presentado ante un juez de control para el desarrollo de la audiencia inicial, en la que la Fiscalía solicitará su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva como medida cautelar.

Trasladan a Sirenio “N”, presunto abusador de una niña de 11 años

Sirenio “N” fue detenido un día antes, luego de que agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentaran una orden de aprehensión emitida por un juez de control de la Tercera Región Judicial.

La investigación está relacionada con hechos ocurridos en un domicilio de la colonia Infonavit Satélite, donde presuntamente fue agredida sexualmente la menor.

El caso se conoció después de que la niña ingresara a un hospital con aproximadamente cinco meses de embarazo. La situación activó una investigación por posible abuso sexual y, posteriormente, el embarazo fue interrumpido debido a las circunstancias del caso.

Como parte de las investigaciones, se realizaron pruebas genéticas que, de acuerdo con información relacionada con el expediente, habrían aportado elementos para fortalecer los señalamientos contra Sirenio “N”.

La Fiscalía estatal informó que el detenido permanece a disposición de la autoridad judicial. Será el juez quien determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

En caso de que posteriormente se acredite su responsabilidad penal, el delito de violación equiparada agravada contempla penas que pueden alcanzar hasta 50 años de prisión, dependiendo de las circunstancias que sean acreditadas ante los tribunales.

Por ahora, Sirenio “N” mantiene su calidad de imputado y será durante el proceso penal cuando se determine su responsabilidad, bajo el principio de presunción de inocencia.

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