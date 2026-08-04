Incendio en PepsiCo Matamoros fue provocado; Fiscalía descarta crimen organizado

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El incendio en una bodega de PepsiCo en Matamoros, Tamaulipas, que consumió más de 40 camionetas de reparto, no fue accidental. La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que el fuego fue provocado y, hasta ahora, no existen elementos que lo vinculen con el crimen organizado.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, José Eduardo Govea Orozco, explicó que los trabajos de investigación permitieron establecer que una persona ingresó a la bodega antes de que comenzara el fuego.

“No se tienen elementos que permitan establecer que estos hechos sean dirigidos por la delincuencia organizada. Con los actos de investigación que se han hecho, por lo tanto, es un hecho que no puede vincularse a una acción de la delincuencia organizada”.

Incendio en PepsiCo fue provocado, señala Fiscalía

De acuerdo con el funcionario, los peritajes realizados hasta el momento descartan que el incendio haya comenzado por una causa fortuita.

La Fiscalía también analiza imágenes de las cámaras de seguridad proporcionadas por PepsiCo, con el objetivo de obtener más información sobre lo ocurrido dentro de las instalaciones.

Govea Orozco señaló que en las grabaciones se identificaron movimientos que corresponderían a una persona que habría ingresado de manera furtiva a la fábrica.

“Se ha podido establecer pericialmente que no fue por una causa fortuita. El análisis de la información e imágenes por parte de PepsiCo siguen siendo analizados para obtener alguna otra información. De lo que se tiene es que al menos una persona habría ingresado e iniciado el fuego en los focos de incendio”.

Además, los peritos ubicaron dos puntos relevantes de inicio del fuego, cerca de la zona donde estaban estacionados los vehículos de reparto.

“La forma en la que se encuentran estacionados nos permite una rápida propagación de las llamas, debido a que resguardan los alimentos de la empresa, que son fácilmente combustibles”.

La investigación continúa para determinar quién ingresó a las instalaciones y cuál fue el motivo para iniciar los focos de incendio.

Fiscal también habla del caso Dafne

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, también habló sobre el caso Dafne y aclaró que la investigación continúa abierta en su fase judicial.

Explicó que el proceso no está cerrado y que aún se revisan hechos relacionados con las actividades de la escuela y las personas detenidas.

“La investigación sigue abierta en fase judicializada; el hecho de que esté abierta indica que la investigación no está cerrada”, señaló.

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