Tras feminicidio de Dafne, desaparecerán las escuelas militarizadas en Tamaulipas

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Feminicidio de Dafne hace cambios en escuelas militarizadas. Foto:Daisy Herrera

El feminicidio de Dafne Zapata Quintos no solo derivó en un proceso penal contra directivos de la Academia Militarizada Doenitz. También exhibió un vacío legal que, durante casi dos décadas, dejó sin supervisión efectiva a las escuelas militarizadas del país.

Ahora, tras la intervención federal, Tamaulipas confirmó que las cinco instituciones que operaban bajo ese modelo deberán abandonar la formación militar y convertirse en planteles de educación regular.



“Platicando con el doctor Américo Villarreal, estamos de acuerdo en la disposición que ha dado la Secretaría Federal… todos ellos están de acuerdo en abandonar el modelo militar… y poder ofrecer educación regular”. Miguel Ángel Valdez, secretario de Educación

Ninguna autoridad educativa regulaba escuelas militarizadas

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, admitió que desde 2008, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional dejó de regular estas academias, ninguna autoridad educativa asumió plenamente esa responsabilidad.

Ese vacío permitió que durante años operaran bajo un esquema sin supervisión específica de sus prácticas disciplinarias, internados o campamentos, una situación que hoy las propias autoridades reconocen como un “limbo jurídico”.

El funcionario aclaró que el campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz, donde murió Dafne, se realizaba fuera del calendario escolar y no estaba amparado por el reconocimiento oficial de estudios otorgado a la institución.

“Dentro de la Secretaría de Educación Federal y Estatales no estaba en el marco de nuestras competencias… sí existía un limbo jurídico que ya quedó establecido y resuelto”. Miguel Ángel Valdez, secretario de Educación

Feminicidio de Dafne conmocionó al país y evidenció fallas de supervisión institucional

Tras el feminicidio de Dafne Zapata, la Secretaría de Educación anunció que ahora supervisará directamente estos planteles y trabajará con la Federación para establecer nuevas reglas de operación.

Además, adelantó que impulsará una regulación específica para campamentos de verano e internados, figuras que hasta ahora tampoco contaban con un marco claro de vigilancia.

La decisión marca un giro en la política educativa del estado: un modelo que operó durante años sin controles específicos desaparecerá solo después de un caso que conmocionó al país y puso en evidencia las fallas de supervisión institucional.

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