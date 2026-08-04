Incendio de camionetas de PepsiCo sí fue provocado, revela fiscal de Tamaulipas

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Incendio en PepsiCo en Tamaulipas. Foto: Facebook Beto Granados

El incendio registrado en una bodega de PepsiCo en Matamoros, Tamaulipas, fue provocado por, al menos, una persona y no participó el crimen organizado, informó José Eduardo Govea, fiscal de la entidad.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el funcionario explicó que, como parte de las investigaciones, se detectó la presencia de una persona dentro de la bodega antes de que iniciara el fuego, el cual consumió más de 40 camionetas de reparto.

“Al menos una persona habría ingresado a la bodega. Desafortunadamente, no se tiene suficiente material para identificarla; hasta el momento se está trabajando en ello. Además, esta hipótesis cobra mucha fuerza porque, durante el análisis pericial, se localizaron dos puntos donde el fuego inició de manera secuencial. Estos puntos fueron seleccionados”, señaló.

¿Hubo participación del crimen organizado?

El fiscal indicó que, hasta el momento, no existen elementos que vinculen el incendio con grupos de la delincuencia organizada.

“No existe alguna motivación o vinculación de estos hechos con acciones o conductas de la delincuencia organizada”, afirmó.

Agregó que las investigaciones continúan para determinar el móvil del incendio y esclarecer la motivación de la persona que presuntamente lo provocó.

¿Cuándo ocurrió el incendio?

El incendio se registró durante la madrugada del 27 de julio en una bodega de PepsiCo, ubicada en Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo con el presidente municipal, Alberto Granados, al lugar acudieron diversas corporaciones de emergencia para controlar las llamas, que consumieron más de 40 camionetas de reparto.

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