¿Por qué juzgamos a la víctima y no al agresor? Caso Dafne reabre el debate

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Dafne Zapata falleció en academia militarizada. Foto: Cortesía/FGJ Tamaulipas

Mientras Tamaulipas acumula alrededor de 20 feminicidios en lo que va del año, el Instituto de las Mujeres lanzó un llamado para cambiar la forma en que la sociedad reacciona ante estos crímenes y dejar de responsabilizar a las víctimas o a sus familias.

“Mi llamado sería hoy: ¿por qué la sociedad cuestiona primero a las víctimas que al victimario?… En el caso de Dafne vi con mucha frustración que los comentarios eran ‘¿por qué la mamá la llevó?’, en vez de cuestionarnos dónde está la verdadera violencia.” Marcia Benavides, directora del Instituto de las Mujeres.

Las declaraciones surgen después de que la madre de Dafne asegurara públicamente que no recibió el respaldo institucional que esperaba durante el proceso.

Al respecto, la directora del Instituto, Marcia Benavides, rechazó que exista indiferencia y sostuvo que sí ha habido acercamiento, aunque reconoció que las instituciones deben comunicar mejor cómo brindan acompañamiento a las víctimas.

“Tenemos que trabajar muy fuerte nosotros como instituciones en la difusión de cómo se relacionan las instituciones… me interesa mucho que las personas sepan de dónde nos estamos comunicando.” Marcia Benavides, directora del Instituto de las Mujeres.

Benavides admitió que la violencia contra las mujeres no puede enfrentarse únicamente atendiendo a las víctimas, por lo que anunció que el Instituto enfocará parte de su estrategia en trabajar con hombres para prevenir conductas violentas y romper patrones que, dijo, se siguen repitiendo en la sociedad.

Instituto de las Mujeres no tiene facultades para investigar delitos

Sin embargo, también dejó claro que el Instituto de las Mujeres no tiene facultades para investigar delitos ni intervenir en las carpetas de feminicidio, atribuciones que corresponden exclusivamente a la Fiscalía.

Mientras las investigaciones por el caso Dafne continúan, el debate también sigue abierto: además de exigir justicia, las autoridades piden cambiar la conversación y dejar de buscar respuestas en las víctimas, para comenzar a exigirlas a quienes ejercen la violencia.

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