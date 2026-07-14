Apagones por calor dejan a 2 mil 600 familias sin luz en Tamaulipas

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Cortes de luz en Tamaulipas por ola de calor. Foto: Daisy Herrera

La intensa ola de calor sigue pasando factura en Tamaulipas. Al menos 2 mil 600 familias han resultado afectadas por apagones registrados en distintos municipios, donde el problema no es la falta de energía, sino una red de distribución que ya no soporta la alta demanda.

El secretario de Energía de Tamaulipas, Walter Julián Ángel del Ángel, explicó que actualmente las mayores interrupciones del servicio eléctrico se concentran en:

Altamira

San Fernando

Reynosa

Matamoros

Ciudad Victoria

Además de casos esporádicos en Tampico y Nuevo Laredo.

“Hay dos procesos que están actuándose de manera simultánea. Uno de ellos tiene que ver con la actualización de la red de distribución y actualización de transformadores, recalibración de circuitos; y la otra, la onda de calor que está generando afectaciones al suministro eléctrico”, Walter Julián Ángel del Ángel, secretario de Energía.

Tamaulipas no enfrenta un problema de generación de energía, sino de capacidad en la red de distribución, donde los equipos más afectados son transformadores y subestaciones.

“Lo que hemos estado insistiendo a las personas que viven afectaciones al suministro que nos apoyen con no realizar los bloqueos, porque en Altamira no podían llegar las plumas de la Comisión Federal de Electricidad, estos transportes que tienen un brazo articulado y no podíamos llegar a la afectación porque estaba el bloqueo”, dijo Walter Julián Ángel del Ángel, secretario de Energía.

Las autoridades estatales aseguraron que continuarán coordinándose con la CFE para restablecer el servicio lo más rápido posible y atender los reportes que presenten los ciudadanos.

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