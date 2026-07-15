Localizan osamentas completas y prendas en 7 presuntas fosas en Tamaulipas; piden agilicen trabajos de identificación

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El colectivo Amor por los Desaparecidos informó sobre la localización de siete presuntas fosas clandestinas en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, durante un recorrido realizado el pasado fin de semana. De acuerdo con sus integrantes, el sitio se encuentra a unos 300 metros del muro fronterizo, donde también aseguraron haber encontrado anteriormente otras cinco fosas.

Durante una entrevista con José Cárdenas, la integrante del colectivo Edit González explicó que en el lugar hallaron osamentas, prendas de vestir y objetos personales, entre ellos escapularios y medallas. Además, hizo un llamado a las familias con algún ser querido desaparecido para que se acerquen a las autoridades y participen en el proceso de identificación de los restos.

Hallan siete presuntas fosas clandestinas en Miguel Alemán, Tamaulipas

Edit González señaló que el predio donde llevaron a cabo la búsqueda es un rancho abandonado y aseguró que las osamentas se encontraban prácticamente a flor de tierra.

“Nuevamente regresamos a ese lugar, es un rancho abandonado y localizamos otras siete fosas con osamentas completas y prendas. Los restos ya se miraban saliéndose de la tierra”, afirmó la integrante del colectivo.

La buscadora agregó que, durante el recorrido, detectaron diversos hundimientos en el terreno, los cuales, dijo, podrían indicar la existencia de más fosas clandestinas.

“Toda esa área está llena de hundimientos, los mismos que nosotros vamos a seguir buscando porque se presume que ahí es prácticamente un cementerio clandestino completo”, expresó.

Colectivo pide agilizar la identificación de restos

Durante la entrevista, Edit González reiteró que el colectivo continuará con las jornadas de búsqueda en esa zona y pidió a las autoridades fortalecer los trabajos de identificación de personas desaparecidas.

“Lo mínimo que ocupamos es que agilicen estos trabajos de identificación. Si no están haciendo el trabajo de buscarlos, de encontrarlos o de identificarlos, pues es lo mínimo que como autoridad les pedimos”, declaró.

También cuestionó la atención que, aseguró, han recibido por parte del Gobierno de Tamaulipas.

“No nos cansamos de evidenciar lo que el Gobierno no quiere aceptar”, sostuvo la integrante de Amor por los Desaparecidos.

El colectivo reiteró que continuará con las búsquedas en el municipio de Miguel Alemán, mientras mantiene el llamado a las familias de personas desaparecidas para que acudan a las autoridades competentes en caso de que puedan aportar información para la identificación de los restos localizados.

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