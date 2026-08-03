Tamaulipas registra el segundo mayor crecimiento económico del país: Inegi

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Tamaulipas registró un crecimiento anual de 5.2% en su actividad económica durante el primer trimestre de 2026, lo que lo ubicó como la segunda entidad con mayor crecimiento económico del país, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Inegi.

El desempeño supera ampliamente el promedio nacional, que fue de 0.3%, y coloca a la entidad por encima de Colima (4%), Tabasco (3.3%), Puebla (2.7%) y Baja California Sur (2.5%). Solo Hidalgo registró un crecimiento mayor.

Además, el organismo informó que Tamaulipas fue la entidad que más aportó al crecimiento de la economía nacional, con una contribución de 0.16 puntos porcentuales, por encima del Estado de México, Hidalgo y Nuevo León.

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Actividades industriales impulsan el crecimiento

De acuerdo con el Inegi, las actividades primarias crecieron 16.5%, mientras que las actividades secundarias, relacionadas con la industria y la construcción, registraron un crecimiento cercano al 10%, lo que permitió a la entidad ocupar el tercer lugar nacional en este rubro y el primer lugar en contribución al crecimiento económico del país.

En el sector terciario, integrado por comercio, servicios y turismo, el estado también se ubicó por encima del promedio nacional y figuró entre las siete entidades con mayor aportación al crecimiento del sector.

Al cierre de marzo, Tamaulipas contaba con 350 establecimientos inscritos en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

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El estado gobernado por Américo Villarreal mantiene liderazgo comercial

El estado gobernado por Américo Villarreal también mantiene indicadores destacados en comercio exterior. Al cierre del cuarto trimestre de 2025 ocupó el primer lugar nacional en flujo comercial carretero hacia Estados Unidos, con 42.1% del total nacional, así como el primer lugar en movimiento ferroviario, con 49%, y el tercer lugar por vía marítima, con 49.4% del movimiento del país.

Además, de acuerdo con datos del Inegi, Tamaulipas ocupó el sexto lugar nacional en exportaciones y destacó en sectores como la industria química, la fabricación de equipo eléctrico, componentes electrónicos y maquinaria.

En la entidad operan mil 395 empresas de los sectores automotriz, eléctrico-electrónico, químico-petroquímico, médico, energético, agroindustrial y pesquero.

Durante la actual administración estatal también se impulsan proyectos de infraestructura como el Puerto Norte de Matamoros, el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, orientados al fortalecimiento de la actividad económica y logística del estado.

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