Estudiante cae del tercer piso de universidad en Reynosa; fue hospitalizado

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El estudiante fue trasladado a un hospital en Reynosa. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Un estudiante de la Universidad México Americana del Norte (UMAN) cayó del tercer piso de las instalaciones del plantel, en Reynosa, Tamaulipas, la mañana de este sábado. Tras el incidente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

¿Qué pasó en la UMAN en Reynosa?

Mediante un comunicado, la UMAN informó que activó sus protocolos de atención y emergencia luego de un incidente registrado en las instalaciones del Campus La Cima, en el que estuvo involucrado un alumno.

La institución señaló que su personal actuó de manera inmediata para brindar los primeros auxilios al estudiante y facilitar su traslado para recibir atención médica especializada.

La universidad indicó que, hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el hecho, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

“Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron este hecho. Será la autoridad competente quien realice las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido. La institución colaborará plenamente con las instancias correspondientes y dará el seguimiento necesario dentro del ámbito de su competencia”.

Foto: Facebook UMAN

Además, aseguró que colaborará plenamente con las instancias responsables y dará seguimiento al caso dentro del ámbito de su competencia.

La institución expresó su solidaridad con el alumno, sus familiares, compañeros y seres queridos, al tiempo que reiteró su compromiso con la seguridad, el acompañamiento y el bienestar integral de sus estudiantes.

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