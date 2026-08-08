Fiscalía de Tamaulipas investiga violación por embarazo de una niña de 11 años en Matamoros

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Señalan como responsable a una persona cercana. Foto: Daisy Herrera

Una niña de 11 años, con un embarazo de aproximadamente cinco meses, permanece hospitalizada en Matamoros mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el caso como una probable violación y busca determinar quién es el responsable.

El caso fue reportado a través del C5, lo que activó la intervención del DIF Matamoros. La menor fue localizada en una clínica del IMSS, donde continúa recibiendo atención médica y, de acuerdo con las autoridades, se encuentra estable.

Fiscalía ya abrió una investigación

El procurador del DIF Matamoros, Héctor Gutiérrez Treviño, confirmó que la Fiscalía estatal ya inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

“Ya la Fiscalía abrió una carpeta de investigación, son ellos los que van a llevar a cabo la investigación en este caso. Nosotros nada más como Procuraduría estamos viendo la situación médica de la niña, que se encuentre bien”, señaló.

Además, indicó que dependiendo del avance de las investigaciones podría analizarse la posibilidad de que la menor sea resguardada en una casa hogar.

Buscan identificar al responsable

Las autoridades también investigan quién pudo haber cometido la agresión y si existen personas cercanas a la menor involucradas en los hechos.

“A simple vista sí estamos ante un delito de violación. Yo creo que son personas cercanas a su casa y va por ahí la investigación”, afirmó Gutiérrez Treviño.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni imputadas por el caso.

La abuela señala antecedentes de abuso

Durante las investigaciones, la abuela de la menor afirmó que desde años atrás observó conductas que consideraba inapropiadas por parte del padrastro de la niña.

“Sí, sabía de esos abusos. Varias veces. Varias veces desde que conoció a la niña”, declaró.

También aseguró que advirtió a la madre sobre la situación, pero que sus preocupaciones no fueron tomadas en cuenta.

“Yo le dije a mi hija: tenga cuidado con la niña… y ella me respondió: ‘No, no. Esa es pura mentira'”.

Sin embargo, las autoridades precisaron que estas declaraciones forman parte de los testimonios recabados y deberán ser corroboradas dentro de la investigación.

Analizan posibles omisiones en el cuidado de la menor

El DIF Matamoros informó que además de determinar quién es responsable del embarazo, se revisará si existieron omisiones o negligencia por parte de quienes tenían a cargo el cuidado de la niña.

“Ya tenía más de cinco meses de embarazo. Todo eso se va a ver y se va a analizar a través de Fiscalía”, señaló el procurador.

Mientras continúan las diligencias, la menor permanece bajo supervisión médica. Las autoridades también evaluarán si existen condiciones para que regrese con su familia o si requiere medidas especiales de protección.

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