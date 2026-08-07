Padre de Dafne Zapata comparece vía Zoom en audiencia por la presunta violación de su hija

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El caso Dafne Zapata sigue avanzando. Foto: Daisy Herrera

En Tamaulipas, este viernes se realiza la audiencia de Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata, por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada en agravio de su hija. El imputado no acudió de manera presencial al Centro Integral de Justicia de El Mante, ya que se conectó mediante la plataforma Zoom.

Mamá de Dafne acude a audiencia

Gabriel “N” solicitó participar en la audiencia de manera virtual, mientras que Alejandra Quintos, madre de Dafne, acudió personalmente ante la autoridad ministerial para dar seguimiento al proceso.

A su llegada al Centro Integral de Justicia, Alejandra afirmó que continuará en la búsqueda de justicia para su hija y en la defensa de su memoria.

Cabe señalar que esta investigación es independiente a la que se sigue por el feminicidio de Dafne.

Antes de ingresar a la audiencia, Alejandra Quintos acusó a Gabriel “N” de intentar evadir su responsabilidad mediante recursos legales.

“He peleado por mi hija desde 2019. Él ha metido amparos para evadir su responsabilidad del acto que cometió en 2019 y yo siempre he estado al pie del cañón defendiéndola. Nunca dije esto porque era revictimizar a mi hija, que tuviera un señalamiento en la sociedad y que no pudiera tener una infancia o una vida digna”, declaró.

Además, señaló que le resulta doloroso que su hija sea recordada por ambos procesos legales.

“Me destroza que la recuerden por las dos cosas, no es justo. Es una niña de 13 años. Murió horrible y tengo que pelear por las dos causas. Ahorita vengo a seguir con el proceso que se ha llevado desde 2019 y faltan muchos procesos”, expresó.

🚨 #ÚLTIMAHORA | GABRIEL “N” COMPARECE VÍA REMOTA EN AUDIENCIA POR EL CASO DAFNE



Gabriel “N”, padre biológico de Dafne, no acudió de manera presencial este viernes al Centro Integral de Justicia de El Mante, donde se desarrolla la audiencia relacionada con la carpeta de… pic.twitter.com/fq52eXtWh8 — XIOMARA VARGAS (@XiomaraVargasTV) August 7, 2026

Alejandra indicó que la decisión de permitir que Gabriel “N” no acudiera de manera presencial a la audiencia le fue notificada un día antes mediante correo electrónico.

También, señaló que el padre de Dafne es sobrino de un juez, situación que, afirmó, le ha permitido retrasar los procesos legales.

La madre de Dafne sostuvo que la investigación por la presunta violación equiparada corresponde a hechos que, de acuerdo con su denuncia, ocurrieron en 2019, y aseguró que continuará exigiendo justicia y el esclarecimiento del caso.

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