Américo Villarreal y empresarios impulsan medidas para agilizar el transporte de carga en Tamaulipas

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Buscan mejorar condiciones del transporte de carga. Foto: Gobierno Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo reuniones en la Ciudad de México con representantes del sector transportista e industrial para analizar medidas que permitan agilizar el tránsito de mercancías, fortalecer la seguridad en carreteras y aprovechar la posición estratégica del estado para atraer inversiones.

Uno de los encuentros fue con dirigentes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), con quienes revisó los principales retos que enfrenta el transporte de mercancías en la entidad.

Buscan reducir retrasos y revisiones duplicadas

Durante la reunión, autoridades y representantes del sector coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones de operación para los transportistas que diariamente cruzan por Tamaulipas.

Entre los temas abordados estuvieron la agilización del tránsito carretero, evitar revisiones duplicadas a unidades de carga y reforzar la seguridad en las principales rutas que conectan a México con Estados Unidos.

También acordaron mantener una agenda de trabajo permanente para atender los factores que afectan la movilidad y competitividad del sector.

Tamaulipas, pieza clave para el comercio con Estados Unidos

Tamaulipas concentra una parte importante del intercambio comercial terrestre entre México y Estados Unidos gracias a su red carretera, ferroviaria, portuaria y sus cruces fronterizos.

Por ello, tanto autoridades como empresarios señalaron la importancia de aprovechar esa infraestructura para fortalecer la llegada de nuevas inversiones y consolidar al estado como uno de los principales corredores logísticos del país.

Revisión de nuevas oportunidades de inversión

Más tarde, Villarreal también se reunió con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) para revisar proyectos relacionados con el desarrollo industrial y la atracción de capital.

Durante el encuentro se analizaron las ventajas competitivas del estado, así como las oportunidades para impulsar nuevas inversiones en sectores estratégicos y fortalecer las cadenas de suministro vinculadas al comercio exterior.

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