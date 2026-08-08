Exdirector de la Academia Militarizada donde murió Dafne enfrenta nueva acusación por presunta violación

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La denuncia estaría relacionada con una alumna de 17 años. Foto: FGJ Tamaulipas

El caso de la Academia Militarizada Marina Doenitz suma una nueva acusación. Este viernes, Jorge Luis “P”, quien permanece en prisión preventiva por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, fue notificado de una nueva orden de aprehensión, ahora por el presunto delito de violación.

El exdirector de la institución permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, donde enfrenta prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por el feminicidio de la adolescente.

Nueva acusación contra Jorge Luis “P”

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos que dieron origen a esta nueva orden de aprehensión habrían ocurrido al interior de la academia y estarían relacionados con una alumna de 17 años.

La nueva orden de captura se suma a las investigaciones abiertas contra integrantes o personas relacionadas con la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Jorge Luis “P” permanece actualmente sujeto al proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

Hay más de cinco denuncias relacionadas con la academia

La nueva acusación ocurre después de que la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, confirmara que existen más de cinco denuncias relacionadas con la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Las denuncias corresponden a distintos delitos y presuntos responsables, según lo informado previamente por la titular del Poder Judicial estatal.

Ahora, las autoridades judiciales deberán determinar la situación jurídica de Jorge Luis “P” respecto de esta nueva acusación.

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