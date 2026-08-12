Caso Dafne: Danna Yanina escribe carta desde el CEDES y mantiene la esperanza de recuperar su libertad

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Danna Yanina escribió una carta desde el CEDES de Altamira. Foto: Daisy Herrera

Desde el interior del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, Danna Yanina “N”, de 18 años, escribió a mano una carta dirigida a sus abogados y a su familia, en la que expresa su esperanza de recuperar su libertad y volver a casa.

El mensaje, fechado el 7 de agosto de 2026, fue difundido por el abogado de su defensa, Carlos David Robles Figueroa, quien aseguró que el equipo jurídico mantiene su compromiso para demostrar la inocencia de la joven.

En la carta, Danna agradece a sus abogados el acompañamiento durante el proceso y les expresa la confianza que ha depositado en ellos.

“Me hacen sentir segura y confiada en ustedes”, plasmó en su carta.

Danna Yanina desea regresar a casa

La joven también plasmó dibujos de los integrantes de su defensa y escribió sobre su deseo de que pronto llegue el momento de regresar a casa, reencontrarse con su familia y recuperar su libertad.

Danna Yanina permanece recluida desde que una jueza de control la vinculó a proceso el pasado 28 de julio, dentro de la investigación por la muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

La joven enfrenta prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria, etapa en la que tanto la Fiscalía como la defensa pueden aportar nuevos elementos de prueba.

En el mismo CEDES de Altamira permanecen recluidos Jorge Luis “N”. y Estrellita “N”., también vinculados a proceso por hechos relacionados con la muerte de Dafne.

La defensa de Danna ha sostenido que buscará demostrar su inocencia y ha impugnado la resolución judicial que la mantiene vinculada a proceso.

Por ahora, desde el interior del penal, la joven de 18 años dejó por escrito un mensaje que resume su expectativa ante el proceso: volver a casa y recuperar su libertad.

Cabe recordar que una vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria; la responsabilidad penal de la imputada deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.

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