Detienen en Matamoros al padrastro de la niña de 11 años que quedó embarazada tras abuso

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Sirenio “N”, señalado por violación. Foto: X @FGJ_Tam

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) confirmó la detención de Sirenio “N”, señalado como probable responsable del delito de violación equiparada agravada contra una niña de 11 años que fue localizada en un hospital de Matamoros con 5 meses de embarazo. El detenido es padrastro de la víctima.

De acuerdo con la dependencia estatal, la captura fue realizada por elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con la FGJT, el Juez de Control de la Tercera Región Judicial libró el mandamiento judicial tras analizar los datos obtenidos durante la investigación.

#FGJTamaulipas A través de la #FENNAM, cumplimentan orden de aprehensión contra Sirenio “N”, por Violación Equiparada agravada, por hechos ocurridos en #Matamoros en agravio de una persona menor de edad. #Tamaulipas pic.twitter.com/aQkfiKAjGW — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) August 14, 2026

Las autoridades señalaron que los hechos habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Marte número 13, de la colonia Infonavit Satélite, en Matamoros, Tamaulipas.

Según las indagatorias, Sirenio “N” presuntamente agredió sexualmente a la menor de edad, por lo que se inició una carpeta de investigación y se solicitó la orden de captura correspondiente.

Producto del ataque, la menor quedó embarazada, lo que la llevó a ser hospitalizada en un nosocomio de la entidad.

Después de analizar el caso, se autorizó la interrupción del embarazo de la menor quien, tras el procedimiento, se encuentra estable y bajo atención médica.

Mientras continúa el proceso de recuperación, el DIF Matamoros asumió la custodia de la niña.

Sirenio “N” queda a disposición de un juez

Tras su detención, el acusado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal y determinar su situación jurídica.

Las investigaciones del caso continúan mientras se desarrollan las etapas correspondientes del proceso judicial.

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