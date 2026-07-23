Detienen a Danna Yanina “N” de 18 años, auxiliar de academia por muerte de Dafne en Tamaulipas

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Capturan a auxiliar de academia militarizada por caso de Dafne Foto: Getty

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos registró su primera detención. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentaron una orden de aprehensión contra Danna Yanina “N”, de 18 años de edad, integrante de la Academia Militarizada Doenitz y participante en el campamento de verano donde perdió la vida la adolescente de 13 años.

La detenida es auxiliar de la Academia Militarizada Marina Doenitz

Con información difundida por medios locales, la detenida fue identificada como Dana Yanin “N”, de 18 años, quien se desempeñaba como auxiliar de una instructora identificada como “Estrellita”, responsable del área femenil de la academia ubicada en Ciudad Madero durante el campamento donde ocurrieron los hechos.

La joven acudió acompañada de su abogado a rendir declaración ante la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, en Tampico, cuando fue notificada de la orden judicial y detenida por elementos ministeriales.

Hasta el momento, la Fiscalía de Tamaulipas no ha informado oficialmente cuáles son los delitos que le serán imputados.

Investigación por la muerte de Dafne continúa bajo protocolo de feminicidio

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Previamente informó que los estudios periciales establecieron que Dafne Zapata falleció por asfixia por sumersión, por lo que las investigaciones abarcan a todo el personal que laboraba en la Academia Militarizada Marina Doenitz durante el campamento.

Tras su detención, la joven fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero para continuar con el procedimiento correspondiente y en las próximas horas será presentada ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

Autoridades mantienen asegurada la academia

El caso generó atención nacional y llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a solicitar una revisión del funcionamiento de las escuelas militarizadas en Tamaulipas, al señalar que este tipo de instituciones no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino de autoridades estatales y educativas.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene aseguradas las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz mientras continúan las diligencias y no descarta que puedan emitirse nuevas órdenes de aprehensión conforme avancen las investigaciones.

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