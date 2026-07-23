Inicia audiencia de Danna Yanina, primera detenida por caso Dafne

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Caso Dafne Zapata: comienza audiencia de Danna Yanina. Foto: Daisy Herrera

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos entró este jueves a una nueva etapa judicial con el inicio de la audiencia de Danna Yanina “N”, la primera persona detenida por este caso que ha conmocionado a Tamaulipas y al país.

Danna Yanina comparece ante un juez en Altamira

La joven de 18 años llegó alrededor de las 13:20 horas a la Sala de Juicios Orales en Altamira, donde un juez de control encabezará la audiencia inicial para determinar su situación jurídica dentro de la carpeta de investigación.

Danna Yanina fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas luego de acudir voluntariamente a rendir su declaración ante la Fiscalía Especializada. Tras su captura, quedó a disposición de la autoridad judicial.

Investigan muerte de Dafne Zapata bajo protocolo de feminicidio

La detenida formaba parte de la Academia Militarizada Doenitz y, de acuerdo con las investigaciones, participó en el campamento de verano donde falleció la adolescente de 13 años el pasado 17 de julio en Ciudad Madero.

La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio y esta audiencia representa el primer avance judicial en uno de los casos que mayor indignación social ha generado en las últimas semanas.

Juez determinará si es vinculada a proceso

Familiares, colectivos y ciudadanos mantienen la exigencia de justicia para Dafne, mientras se espera que en las próximas horas el juez determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a la joven detenida y definir las medidas cautelares correspondientes.

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