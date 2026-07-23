Misa y marcha reúnen a cientos por Dafne; su madre confía en que habrá justicia

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Foto: Especial

Entre oraciones, veladoras y exigencias de justicia, familiares, amigos y ciudadanos participaron en una misa por el descanso de Dafne Zapata Quintos, partiendo después en una caminata pacífica que partió de la Rotonda de Ciudad Mante, Tamaulipas, para honrar la memoria de la adolescente.

Al término de la ceremonia religiosa, Alejandra Quintos, madre de Dafne, agradeció el respaldo ciudadano y reaccionó a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la revisión de escuelas militarizadas en el país, al considerar que representa una esperanza para evitar que otros menores sufran situaciones similares.

“Les estoy dando el voto de confianza. Ya tenemos respuesta de Claudia, que dice que ya va a revisar todas las escuelas militarizadas, ya sean públicas, privadas. Gracias, señora presidenta, en nombre de todas las madres. Ya van a poner más cuidado a toda la normatividad para que tengan apertura, así sean campamentos o cualquier adiestramiento, pues que no sea excesivo hasta la muerte. No tiene que haber tortura”

Alejandra Quintos / madre de Dafne

Asimismo, la madre de la adolescente recordó que está por cumplirse una semana de la muerte de su hija, aunque aseguró que para ella el dolor permanece como si hubiera ocurrido apenas ayer.

“Mañana se cumple una semana. Para mí no es una semana, para mí es un día, el mismo día. Era mi hija bebé, y yo le prometí que nunca la iba a dejar sola y que siempre la iba a defender. Y aquí estoy, defendiéndola con toda mi energía. ¿De dónde la saco? No lo sé, yo creo que es Dios, las oraciones y la fe de todos que me acompañan”

Alejandra Quintos / madre de Dafne

De igual forma, Alejandra Quintos informó además que estudiantes, maestros y directivos de la Secundaria Número 3 de Ciudad Mante, donde estudiaba Dafne, organizaron una marcha silenciosa para mantener viva la exigencia de justicia.

“Mañana vamos a hacer una marcha. La organiza el director Guillermo García Ruiz, de la Secundaria Número 3. Todos los alumnos, directivos y personal van a hacer una marcha en silencio. Les estaré haciendo llegar la imagen. Gracias por su tiempo. Voy a caminar en la marcha”

Alejandra Quintos / madre de Dafne

Previo a la marcha de este jueves, hoy se realizó una caminata recorrió calles de Ciudad Mante entre consignas de justicia y muestras de solidaridad hacia la familia de la adolescente. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, que confirmó que la muerte de Dafne es investigada como feminicidio.

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