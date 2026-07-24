Exalumno de academia militarizada defiende a joven detenida por muerte de Dafne

GENERANDO AUDIO...

Dafne falleció en escuela militarizada de Tamaulipas. Foto: Archivo

Tras la detención de Danna Yanina “N”, joven presuntamente relacionada con la investigación por la muerte de Dafne Zapata, un exalumno de la Academia Militarizada Doenitz difundió un video en redes sociales para defenderla y asegurar que ella también habría sido víctima de presuntos abusos dentro de la institución.

En un testimonio de tres minutos y 40 segundos, Kevin Ortega, quien asegura haber estudiado junto con Danna en 2025, relata que la joven sufrió aislamiento, hostigamiento y agresiones durante su estancia en la academia, por lo que rechazó las versiones que la señalan como probable responsable de la muerte de la menor.

“ES UNA VÍCTIMA MÁS” 🚨

Kevin Ortega, exalumno de la Academia Militarizada Doenitz, salió en defensa de Danna Yanina “N” y aseguró que es inocente de la muerte de Dafne Zapata.



Afirmó que la joven también habría sido víctima de presuntos abusos dentro de la institución y… pic.twitter.com/0Za0mLiF7G — XIOMARA VARGAS (@XiomaraVargasTV) July 23, 2026

Exalumno asegura que Danna era víctima de maltratos

En el video, Kevin Ortega afirma que Danna ingresó a la academia cuando aún tenía 17 años y que, apenas semanas después, comenzó a recibir castigos que consistían en permanecer aislada en un sitio conocido por los alumnos como “Perrera” y en salones abandonados.

También aseguró que la oficial Estrellita Mora la mantenía separada del resto de los estudiantes y difundía que tenía problemas mentales para impedir que convivieran con ella.

Además, acusó a un integrante del personal de haber abusado sexualmente de Danna cuando era menor de edad y afirmó que existía un ambiente de amenazas y control hacia los alumnos.

“Tenemos que unirnos y ayudar a un inocente que está siendo inculpado”, señala Ortega al final de su mensaje.

Las acusaciones forman parte de un testimonio difundido en redes sociales y hasta el momento no han sido confirmadas por las autoridades.

Academia ya había sido señalada por presuntos abusos

Las declaraciones de Kevin se suman a otros señalamientos realizados en contra de la Academia Militarizada Doenitz.

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Tamaulipas, Israel Sánchez Martínez, informó previamente que la institución ya había sido denunciada por padres de familia debido a presuntas prácticas de disciplina excesiva y maltrato hacia estudiantes.

El caso Dafne continúa bajo investigación

Dafne Zapata, de 13 años, falleció el 16 de julio de 2026, días después de ingresar a un campamento de verano de la academia en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Aunque inicialmente la institución informó que la menor murió por causas naturales, la necropsia determinó que la causa fue asfixia por sumersión, por lo que la Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta la investigación por feminicidio para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.