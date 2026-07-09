Liberarán moscas estériles desde Tamaulipas para combatir al gusano barrenador

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Tamaulipas iniciará la liberación de moscas estériles. Foto: Especial

La estrategia contra el gusano barrenador en México tendrá como punto de partida a Tamaulipas, donde comenzará la liberación de moscas estériles para frenar la reproducción de la plaga y avanzar hacia su erradicación. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que la dispersión se realizará de norte a sur del país.

“Esto es lo que marcará de manera definitiva de nuevo la erradicación del gusano barrenador; ya se hizo antes entre Estados Unidos y México y ahora lo estamos repitiendo. Además de un nuevo, como decía, una nueva variedad que permite que sea todavía más efectivo este proceso”. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

La mandataria señaló que la producción de las moscas estériles permitirá iniciar la distribución desde Tamaulipas en cuanto concluya el proceso biológico necesario, el cual toma alrededor de tres semanas.

Tamaulipas, punto de partida de la estrategia

La estrategia contempla aumentar de forma gradual la liberación de moscas estériles hasta alcanzar aproximadamente 100 millones por semana.

El objetivo es interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador, ya que las hembras que se aparean con machos estériles no producen descendencia. Con ello, la población de la plaga disminuye progresivamente hasta lograr su eliminación.

De acuerdo con el Gobierno federal, la dispersión iniciará en Tamaulipas por su ubicación estratégica y posteriormente avanzará hacia el sur del país.

Acciones de vigilancia y control sanitario

Además, en Tamaulipas opera un Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias, desde donde se supervisan los vuelos encargados de dispersar las moscas estériles y se coordina la respuesta técnica ante posibles brotes.

En paralelo a la liberación de insectos estériles, las autoridades mantienen acciones de:

Vigilancia epidemiológica

Inspección sanitaria

Control de la movilización de ganado

Monitoreo de nuevos casos

Estas medidas se realizan en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y otros organismos especializados.

¿Por qué es importante esta estrategia?

El gusano barrenador afecta principalmente al ganado al depositar sus larvas en heridas abiertas, lo que puede provocar lesiones graves y pérdidas para el sector pecuario.

La aplicación de la Técnica del Insecto Estéril busca reducir la presencia de la plaga sin recurrir únicamente a métodos químicos y contribuir a proteger la sanidad animal y el comercio ganadero.

Con el inicio de la liberación desde Tamaulipas, el Gobierno federal busca reforzar la estrategia nacional para controlar y, posteriormente, erradicar el gusano barrenador en el país.

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