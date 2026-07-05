Tamaulipas presenta Puerto del Norte a líderes empresariales para impulsar inversión y comercio internacional

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Foto: Gobierno de Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas presentó los avances del Puerto del Norte, en Matamoros, ante más de 80 líderes de los principales organismos empresariales del país, con el objetivo de posicionar este proyecto como una infraestructura estratégica para fortalecer el comercio internacional, atraer inversiones y consolidar al estado como un nodo logístico clave en la frontera con Estados Unidos.

Durante un encuentro privado en las instalaciones del puerto, representantes del sector empresarial conocieron el progreso de las obras, los planes de expansión y las oportunidades que ofrecerá esta terminal marítima para fortalecer las cadenas de suministro y aprovechar el fenómeno de la relocalización de empresas.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, destacó que el desarrollo del Puerto del Norte forma parte de la estrategia estatal para incrementar la competitividad, atraer inversión productiva y generar crecimiento económico.

“Desde agosto del año pasado, el Puerto de Altura de Matamoros inició operaciones, marcando el inicio de una nueva etapa para el desarrollo logístico y económico de nuestra entidad”, señaló.

La funcionaria explicó que el proyecto busca ampliar la capacidad logística del estado mediante infraestructura que responda a las nuevas dinámicas del comercio internacional y al creciente intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Como parte de la jornada, el director general del Puerto del Norte, Gustavo Guzmán Fernández, presentó el estado actual del proyecto, los avances en infraestructura y las acciones previstas para consolidar esta terminal como un centro logístico de alcance nacional.

Al encuentro asistieron dirigentes nacionales de organismos como Coparmex, Canacintra, Canacar, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), INDEX, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), además de empresarios y representantes de diversos sectores productivos.

El Gobierno de Tamaulipas destacó que la presencia de los principales liderazgos empresariales convirtió el encuentro en un espacio estratégico para fortalecer la coordinación entre autoridades e iniciativa privada, en un contexto donde la infraestructura logística resulta fundamental para aprovechar las oportunidades del comercio con Norteamérica y la llegada de nuevas inversiones.

Finalmente, la administración estatal reiteró que el Puerto del Norte es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Américo Villarreal Anaya y una pieza clave para consolidar a Tamaulipas como una de las principales puertas de acceso al comercio internacional y al desarrollo económico del noreste del país.

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