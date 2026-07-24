Papá de Danna Yanina acusa montaje de Fiscalía por caso Dafne

GENERANDO AUDIO...

Papá de Danna acusa un presunto montaje de la Fiscalía. Foto: Uno TV

Danna Yanina, joven detenida por su presunta relación con el caso del asesinato de Dafne, denunció a través de su padre presuntas irregularidades en la investigación.

En entrevista con Uno TV, Ophiel, padre de la joven, acusó a la Fiscalía de Tamaulipas de haber fabricado una carpeta de investigación y de impedir que su hija presentara una denuncia como víctima antes de ser detenida.

Papá de Danna Yanina señala presuntas irregularidades

El padre de la joven aseguró que el 22 de julio acudieron a la Fiscalía para presentar una denuncia y ampliar la declaración de una carpeta de investigación que, según dijo, ya existía.

“La Fiscalía trata de decir que existía una orden de aprehensión; yo en mis manos tengo la orden de aprehensión que recibió mi hija y viene timbrada a la misma fecha. Entonces quiere decir que no existía una orden de aprehensión; se la hicieron al momento de estar ahí”.

También responsabilizó públicamente a Rosalba Hernández, una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada, al señalar que, pese a haber solicitado previamente una cita para presentar la denuncia, nunca fueron atendidos.

“Desde el día 21, un servidor se acercó con ella y personalmente me atendió, me dio post-it con su puño y letra. Nunca nos atendió para poder poner nuestra denuncia”.

Además, aseguró que cuentan con un mensaje de WhatsApp enviado al abogado de la familia, el cual, según dijo, sugería que “ya estaba todo arreglado” antes de que su hija acudiera a declarar.

Asegura que su hija también era víctima dentro de la academia

Ophiel explicó que su hija ingresó a la academia en mayo del año pasado con el objetivo de prepararse para estudiar Medicina Naval. En su relato, mencionó a Estrellita Mora, mujer que, presuntamente, estaría ligada a maltratos dentro de ese instituto.

“Mi hija entró a la academia el 12 de mayo del año pasado; ella quería estudiar como médico naval. Con esfuerzos decidimos inscribirla; no la vimos mala opción. Hasta ahorita que mi hija nos comentó que cada vez que yo iba, Estrellita Mora se encontraba escuchando y le decía que si comentaba algo en contra de ella, iba a tener consecuencias de castigos”.

El padre aseguró que esas amenazas explicarían por qué su hija nunca habló antes sobre los presuntos abusos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.