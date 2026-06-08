Tamaulipas destaca apoyos sociales y avances en salud durante 2026

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Tamaulipas reportó avances en salud y apoyos sociales. Foto: Especial

El Gobierno de Tamaulipas destacó el crecimiento de los programas sociales, las inversiones en salud, vivienda e infraestructura que se desarrollan en la entidad con apoyo del Gobierno federal.

Durante una emisión del programa Diálogos con Américo, el gobernador Américo Villarreal señaló que estos proyectos han permitido ampliar beneficios para miles de habitantes del estado.

De acuerdo con el mandatario, actualmente cerca de 800 mil tamaulipecas y tamaulipecos reciben apoyos a través de 19 programas sociales, mientras que los recursos destinados al bienestar en la entidad pasaron de alrededor de 7 mil millones de pesos anuales a casi 24 mil millones de pesos.

Más apoyos sociales y beneficios para familias

Villarreal indicó que el aumento de recursos ha contribuido a fortalecer becas educativas, apoyos para adultos mayores y programas dirigidos a sectores vulnerables.

También destacó que el incremento al salario mínimo en los últimos años ha mejorado las condiciones económicas de los trabajadores. Recordó que en la frontera norte el salario supera los 440 pesos diarios, mientras que en otras regiones del país rebasa los 335 pesos.

El gobernador aseguró que estas acciones han generado mayores oportunidades de desarrollo y mejores condiciones para las familias tamaulipecas.

Salud e infraestructura, entre las prioridades

En materia de salud, el gobierno estatal resaltó la construcción y puesta en operación de nueva infraestructura hospitalaria, entre ella el Hospital General de Matamoros y el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Madero.

Además, destacó la incorporación de equipo médico, campañas de vacunación y programas preventivos en escuelas. Según las autoridades estatales, Tamaulipas no registra casos confirmados de sarampión durante 2026.

En el rubro de vivienda, la entidad informó que pasó de una meta inicial de 60 mil viviendas a más de 84 mil acciones habitacionales dentro del programa impulsado por el Gobierno de México.

Obras estratégicas para Tamaulipas

Entre los proyectos de infraestructura mencionados se encuentran la modernización de aduanas fronterizas, la ampliación ferroviaria, el tren de pasajeros México-Nuevo Laredo, la expansión de los puertos de Altamira y Matamoros, así como la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria.

El gobernador también señaló que la administración estatal redujo la deuda pública heredada y mejoró las condiciones financieras de la entidad para impulsar nuevos proyectos de desarrollo.

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