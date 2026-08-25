Tamaulipas impulsa megaproyectos para fortalecer comercio y energía

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Tamaulipas impulsa megaproyectos. Foto: Especial

La administración de Américo Villarreal y el Gobierno federal impulsan una estrategia de infraestructura en Tamaulipas que contempla proyectos carreteros, ferroviarios, portuarios, aduaneros, energéticos e hidráulicos para fortalecer el comercio exterior y aprovechar la posición estratégica del estado.

La estrategia busca conectar de manera más eficiente los puertos del Golfo de México con la frontera de Estados Unidos, además de mejorar los corredores hacia el centro y el Bajío del país.

“En Tamaulipas hay grandes proyectos de visión nacional que, en concordancia con la Federación, se plantean y se desarrollan en proyectos de infraestructura que, sin lugar a duda, contribuirán al beneficio de la entidad, pero también contribuirán al desarrollo nacional”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Proyectos en Tamaulipas

Una columna vertebral de 503 kilómetros

Entre los proyectos destaca el Corredor del Golfo Norte, con una inversión proyectada superior a 39 mil millones de pesos y una longitud de 503 kilómetros.

Entre 2026 y 2030 se contempla ampliar y modernizar carreteras para integrar las regiones sur, centro y norte de Tamaulipas.

El corredor permitirá acercar puertos y zonas industriales a la frontera y mejorar su conexión con los principales mercados nacionales.

Nuevo Laredo: tren, puente y aduanas

En materia ferroviaria, el proyecto del tren Saltillo-Nuevo Laredo contempla una inversión estimada de 138 mil 600 millones de pesos y 395.7 kilómetros de longitud. La obra conectará regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, reforzará el papel de Nuevo Laredo como puerta comercial hacia Estados Unidos.

Ahí ya opera el segundo cruce ferroviario de Canadian Pacific Kansas City, denominado Patrick J. Ottensmeyer, que amplía la capacidad para transportar mercancías desde el centro del país y el Golfo de México hasta Canadá sin necesidad de cambio de vía.

En Nuevo Laredo también se prevé la modernización del Puente Internacional Nuevo Laredo III, con una inversión estimada de mil 400 millones de pesos, contempla un nuevo cuerpo de ocho carriles y dos adicionales para agilizar las operaciones y reducir tiempos de cruce y costos logísticos.

A pocos kilómetros, otro proyecto cambia incluso el peso institucional de la frontera tamaulipeca: la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). El Gobierno Federal destina 4 mil 500 millones de pesos a instalaciones con capacidad para mil 100 trabajadores, desde donde se coordinará el sistema aduanero nacional.

La ruta comercial, sin embargo, no termina en Nuevo Laredo. Cruza Tamaulipas hasta encontrarse con el Golfo de México.

Puertos y proyectos energéticos

En Matamoros, el Puerto del Norte inició operaciones como el tercer puerto de altura de Tamaulipas, con la intención de generar una nueva salida marítima para actividades comerciales, industriales y energéticas.

Mientras tanto, en Altamira se desarrolla Campo Trión, proyecto petrolero operado por Woodside Energy en asociación con Pemex, con una inversión superior a 10 mil millones de dólares.

El desarrollo en aguas ultraprofundas prevé iniciar producción en 2028 y alcanzar hasta 100 mil barriles diarios.

En la misma zona avanza la terminal de gas natural licuado vinculada con New Fortress Energy, cuya inversión estimada alcanza 4 mil millones de dólares y que incorpora una segunda fase para desarrollar infraestructura de licuefacción en tierra, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad.

Mientras que en Reynosa, el Gasoducto Libramiento Reynosa representa una inversión de 2 mil 980 millones de pesos. Con 58 kilómetros de longitud y un avance estimado de 97%, sustituirá un ducto con más de seis décadas de operación y permitirá incrementar la capacidad y seguridad en el transporte de gas natural.

Agua y saneamiento también forman parte del plan

La infraestructura hidráulica contempla la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos—600 millones de aportación estatal— y permitirá duplicar de 750 a mil 500 litros por segundo la capacidad de abastecimiento para Ciudad Victoria.

En Nuevo Laredo, el Programa Integral de Saneamiento suma mil 502.2 millones de pesos para rehabilitar infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con el Gobierno de Tamaulipas, el estado cuenta con mil 182.6 kilómetros de vías férreas, 14 mil 75 kilómetros de carreteras y caminos, tres puertos marítimos de altura, cinco aeropuertos internacionales y 49 parques y áreas industriales.

La estrategia busca que estas obras funcionen como una red logística, energética y comercial integrada, desde la frontera norte hasta el Golfo de México.

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