Sheinbaum destaca avances en Tamaulipas y reafirma coordinación con Américo Villarreal

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Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, durante la presentación de un balance de acciones federales en la entidad con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

En un evento realizado este jueves en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Sheinbaum afirmó que existe coordinación entre ambos gobiernos y aseguró que el mandatario estatal está impulsando cambios en la entidad. “Américo está recuperando el corazón de Tamaulipas”, expresó.

Sheinbaum destaca programas del bienestar en Tamaulipas

La presidenta señaló que los Programas para el Bienestar representan recursos que aporta la propia sociedad y regresan a las familias convertidos en derechos sociales, y que benefician a 1.1 millones de tamaulipecos, con una inversión de 23 mil 822 millones de pesos.

“Programas de Bienestar, y son eso, son recursos que paga el propio pueblo con sus impuestos y que se regresan como derechos sociales, es decir: justicia. Lo que estamos haciendo es justicia, con un principio: por el bien de todos, primero los pobres. En muy pocas palabras, hablamos de un modelo económico, un modelo de justicia social y un modelo de fraternidad, porque decir ‘por el bien de todos, primero los pobres’ es eso, no dejar a nadie atrás, es amor al prójimo, es decir: ‘Te quedaste atrás, no por tu culpa, sino por un sistema que no permitió que salieras adelante, porque trabajaste de sol a sol y el salario que te daban no lo permitía, pero ahora cambiaron las cosas, ahora te damos la mano para salir adelante’”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta detalló que en Tamaulipas:

418 mil 112 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores



46 mil 626 la Pensión para Personas con Discapacidad



20 mil 783 de Jóvenes Construyendo el Futuro



103 mil 332 reciben la beca Benito Juárez



Mil 558 becas para Niñas y Niños



25 mil 644 Producción para el Bienestar



23 mil 528 Fertilizantes Gratuitos



3 mil 546 Sembrando Vida



132 mil 622 familias con Leche para el Bienestar



885 escuelas de Educación Básica y 104 de Educación Media Superior con recursos de La Escuela es Nuestra



105 mil 488 la Pensión Mujeres Bienestar



201 mil 269 la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para niñas y niños de primaria



137 mil 690 la beca Rita Cetina en secundaria

Sheinbaum sostuvo que estos programas forman parte de una política social enfocada en garantizar derechos y reducir desigualdades.

Trenes, carreteras y agua, entre las obras para Tamaulipas

La mandataria federal también presentó una cartera de infraestructura estratégica para la entidad destinada a mejorar la conectividad, fortalecer la economía y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

En materia de obra pública, destacó:

Construcción del Tren Ciudad de México-Nuevo Laredo



Ampliación del Puente Internacional de Nuevo Laredo



Ampliación de la carretera Tampico-Ciudad Victoria-Reynosa



Ampliación de la carretera Ciudad Valles-Tampico



Nuevos proyectos para los puertos de Matamoros y Altamira



Un nuevo acueducto para Ciudad Victoria



Tecnificación de dos distritos de riego



Desarrollo de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar



Rehabilitación de la refinería de Madero

En vivienda, anunció 83 mil 183 Viviendas del Bienestar destinadas a familias que perciben menos de dos salarios mínimos. Además, casi 300 mil familias tamaulipecas se han beneficiado de la reestructuración de créditos de vivienda.

Salud y coordinación con Américo Villarreal

En materia de salud, Sheinbaum destacó obras hospitalarias y anunció la instalación de 430 consultorios de atención primaria en Tamaulipas, con equipamiento y farmacias con 60 medicamentos básicos.

La presidenta destacó:

El nuevo hospital concluido en Ciudad Madero

Una Unidad de Medicina Familiar en proceso en Gustavo Díaz Ordaz

La sustitución del Hospital General de Tampico

Ampliación de la Clínica de Medicina Familiar en Tampico

La presidenta reconoció al gobernador de Tamaulipas asegurando que está “recuperando el corazón de Tamaulipas”.

“Aquí Américo, el gobernador, es médico. Él es cardiólogo, ¿no es cierto? Está recuperando el corazón de Tamaulipas, Américo”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Por su parte, Américo Villarreal reconoció el respaldo del Gobierno de México y refrendó la coordinación con la administración federal.

El gobernador afirmó que ambos gobiernos continuarán trabajando en bienestar social, seguridad, infraestructura, salud, educación y vivienda.

“Estimada presidenta: Tamaulipas reconoce el impulso que le ha dado con su apoyo y el lugar que ocupa nuestra entidad en México… Seguiremos trabajando con usted, con el Gobierno de México, para construir un estado más fuerte, más justo y más unido”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

La visita presidencial mostró así la convergencia entre los Gobiernos federal y estatal en torno a un modelo que busca traducir el humanismo en bienestar, derechos, infraestructura y desarrollo, con una coordinación que, de acuerdo con Sheinbaum y Villarreal, seguirá profundizando la transformación de Tamaulipas.

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