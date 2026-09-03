Vivienda para el Bienestar: los 9 pasos para obtener una casa

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Existe el programa Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Programa de Vivienda para el Bienestar contempla nueve pasos para las personas que buscan acceder a una vivienda, desde la publicación de la convocatoria hasta la asignación de una casa, informó la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

El proceso comienza con una convocatoria en la que se dan a conocer las zonas, fechas y sedes para realizar el registro. La inscripción es individual y directa, por lo que no es necesario contar con un representante.

¿Cómo participar en Vivienda para el Bienestar?

Estos son los nueve pasos establecidos por el programa:

Convocatoria: Conavi informa las zonas, fechas y módulos disponibles. Registro: la persona solicitante acude al módulo correspondiente con la documentación requerida. Validación: se revisan los datos y documentos para comprobar que cumplen los requisitos. Publicación: se dan a conocer los registros que resultaron válidos y pueden continuar. Visita domiciliaria: en caso de ser necesario, personal autorizado verifica la información en el domicilio. Asamblea y sorteo: si la demanda supera la oferta, se realiza una asamblea y, de ser necesario, un sorteo público. Entrega de certificado: las personas que avanzan deberán presentar un certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad o su equivalente. Integración del padrón: se conforma el listado definitivo y las personas beneficiarias firman un convenio de adhesión. Asignación de vivienda: se entregan las viviendas conforme al avance de cada proyecto.

¿Quiénes tienen atención prioritaria?

El Programa de Vivienda para el Bienestar contempla a grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

Entre ellos se encuentran mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas y personas con discapacidad.

El programa busca que las viviendas sean espacios seguros, dignos y adecuados a las necesidades de las personas beneficiarias.

Los registros válidos serán publicados en el portal oficial de Conavi. Además, la asignación y entrega de la vivienda dependerán del avance de cada proyecto.

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