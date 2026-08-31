Tamaulipas destaca inversiones y programas durante los dos primeros años de Sheinbaum

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Foto: Gobierno de Tamaulipas

La coordinación con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha traducido en inversiones, infraestructura y programas destinados a mejorar las condiciones de vida de la población, afirmó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Durante una emisión del programa Diálogos con Américo, señaló que Tamaulipas tendrá presencia en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, con proyectos relacionados con trenes, carreteras, puentes, puertos, agua, hospitales, preparatorias, energía y vivienda.

Villarreal Anaya sostuvo que el impacto de las políticas públicas debe reflejarse directamente en la vida cotidiana de las personas y no únicamente en cifras de inversión.

Más de 7 mil millones de pesos para infraestructura hidráulica

En materia de agua, el gobernador destacó una inversión cercana a 7 mil 500 millones de pesos durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum.

Entre los proyectos mencionó la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, que beneficiará a unas 300 mil hectáreas y más de 5 mil agricultores. También señaló que la segunda línea del acueducto para Ciudad Victoria registra avances y se prevé que entre en funcionamiento a mediados de 2027.

En infraestructura carretera, informó que se atienden más de mil 700 kilómetros de carreteras federales y que este año se incorporaron 2 mil millones de pesos para trabajos de rehabilitación.

Más de 24 mil millones de pesos en programas sociales

El gobernador destacó que en Tamaulipas operan más de 19 programas federales, que representan una derrama superior a 24 mil 500 millones de pesos anuales.

Entre los beneficios mencionó becas, útiles escolares, desayunos saludables, pensiones para adultos mayores, mejoramiento de escuelas y obras de infraestructura.

Además, Villarreal Anaya reportó un avance de 99.9% en electrificación estatal y señaló que se han incorporado celdas solares en comunidades alejadas. Idicó que fueron autorizados cerca de ocho nuevos parques eólicos y uno fotovoltaico.

También informó que cinco municipios cuentan con tarifa de verano y otros 10 se encuentran en proceso de gestión ante la Comisión Federal de Electricidad.

En materia de salud, el gobernador destacó la reciente entrega de dos unidades hospitalarias en la zona sur y afirmó que Tamaulipas ocupó el primer lugar nacional en número de eventos quirúrgicos realizados con apoyo de la Beneficencia Pública durante 2023, 2024 y 2025, según los datos expuestos por el mandatario.

Sobre seguridad, Villarreal afirmó que los homicidios dolosos disminuyeron 87% durante su administración. Señaló que al inicio de su gobierno se registraban alrededor de tres homicidios diarios en promedio y actualmente la cifra se ubica entre 0.4 y 0.5 al día, de acuerdo con sus declaraciones.

El gobernador atribuyó estos resultados a la coordinación entre el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y las fiscalías federal y estatal. Villarreal Anaya sostuvo que la coordinación con el Gobierno federal continuará para impulsar proyectos de infraestructura, servicios y bienestar en Tamaulipas.

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