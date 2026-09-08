La mañanera de Claudia Sheinbaum, 8 de septiembre de 2026

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta resultados a agosto de 2026, recuerda que la estrategia de seguridad se centra en cuatro ejes:

1. Atención a las causas, coordinado por Gobernación

2. Consolidación de la Guardia Nacional

3. Fortalecimiento de inteligencia

4. Coordinación de las entidades federativas