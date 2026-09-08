La mañanera de Claudia Sheinbaum, 8 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 8 de septiembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 8 de septiembre de 2026
En los dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han detenido 111 servidores públicos por la comisión de diversos delitos, informó el secretario.
Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum se atienden todos los casos y como resultado se han detenido 67 mil 253 personas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que a pesar de la disminución del 53% de los homicidios, persisten regiones que requieren acciones permanentes para seguir entregando resultados a la ciudadanía.
Dijo que |estas cifras son resultado de un trabajo diario y permanente para proteger a la población.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta resultados a agosto de 2026, recuerda que la estrategia de seguridad se centra en cuatro ejes:
1. Atención a las causas, coordinado por Gobernación
2. Consolidación de la Guardia Nacional
3. Fortalecimiento de inteligencia
4. Coordinación de las entidades federativas
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó que, como parte de la Estrategia de Atención a las Causas, han realizado 933 ferias de paz, se han entregado 3.5 millones de artículos de primera necesidad decomisados en aduanas, que han sido entregados a la población.
La funcionaria asegura que todos los delitos de alto impacto han disminuido. Destacan el robo a transportista que disminuyó 25.4% que es el que más bajó y también extorsión que suma dos informes con tendencia a la baja, esta vez con menos 2.8%.
Son siete las entidades federativas que concentran más del 49% de homicidios en todo el país:
1. Guanajuato 8.5%
2. Baja California 8.4
3. Chihuahua 8%
4. Sinaloa 7.5%
5 Edomex 6.1%
Marcela Figueroa Ponce, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa que la tendencia en el promedio diario de homicidios dolosos en estos dos años de gestión hay 53% homicidios menos. Lo que se traduce en 46 homicidios menos al día.
Inicia conferencia, Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el salón de la tesorería en Palacio Nacional. Hoy se dará el informe de seguridad incluyendo el mes de agosto.
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