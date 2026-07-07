Acueducto Guadalupe Victoria operará en julio de 2027: Conagua

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Acueducto mejorará suministro en Tamaulipas. Foto: Gobierno de Tamaulipas

El Acueducto Guadalupe Victoria entrará en operación en julio de 2027, informó este lunes la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La obra forma parte del Plan Nacional Hídrico y busca reforzar el abasto de agua potable para Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Durante la conferencia matutina, el subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, Felipe Zataráin Mendoza, explicó que la línea de conducción ya está prácticamente concluida y que la siguiente etapa será construir dos plantas de rebombeo y un tanque de almacenamiento, infraestructura necesaria para poner en marcha el sistema.

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Conagua alista la etapa final del acueducto

El funcionario indicó que en las próximas semanas se licitarán las obras complementarias para concluir el proyecto.

“La línea de conducción está prácticamente terminada y vamos a hacer la licitación de dos plantas de rebombeo más un tanque… estará terminándose alrededor de julio del próximo año“, explicó.

Añadió que el Gobierno de Tamaulipas desarrolla de manera paralela la planta potabilizadora que complementará el sistema, por lo que ambos proyectos avanzan con un calendario similar.

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Duplicará el suministro de agua para Ciudad Victoria

De acuerdo con Conagua, la segunda línea del acueducto permitirá duplicar la capacidad de abastecimiento de agua potable para la capital tamaulipeca.

Actualmente el sistema suministra 750 litros por segundo y, una vez concluida la obra, alcanzará mil 500 litros por segundo, con lo que se beneficiará a más de 300 mil habitantes.

Foto: Gobierno de Tamaulipas

La infraestructura contempla alrededor de 54 kilómetros de conducción desde la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria, además de una nueva obra de toma, equipos de bombeo, tanques de almacenamiento, cárcamos y la planta potabilizadora.

Proyecto mantiene el presupuesto previsto

Felipe Zataráin señaló que la construcción continúa dentro del presupuesto originalmente autorizado y descartó incrementos derivados de modificaciones en los contratos.

Según datos de Conagua, el proyecto representa una inversión superior a 2 mil millones de pesos, con recursos federales y estatales.

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Una obra para reducir el riesgo de desabasto

La segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria busca resolver una de las principales limitaciones del sistema de agua de Ciudad Victoria, que durante décadas dependió de una sola línea de conducción construida hace más de 30 años.

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Con la nueva infraestructura se pretende ofrecer mayor capacidad operativa ante fallas técnicas, trabajos de mantenimiento, crecimiento de la demanda y periodos de sequía, además de fortalecer el suministro de agua para los próximos años.

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