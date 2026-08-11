Alcalde niega haber protegido a academia “militarizada” Doenitz, ligada al caso Dafne Zapata

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El caso Dafne en Tamaulipas sigue avanzando. Foto: UnoTV

En Tamaulipas, el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, rechazó tener parentesco, amistad o algún tipo de vínculo con las personas procesadas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

El presidente municipal, también, negó que su administración haya autorizado, protegido o favorecido a la Academia Militarizada “Marina Doenitz”.

“Por eso rechazo categóricamente cualquier insinuación de que esta administración municipal haya creado, promovido, protegido o favorecido a esta institución. Yo no autoricé su operación en el domicilio donde ocurrieron estos hechos. El ayuntamiento de la ciudad tampoco otorgó autorización alguna para que la academia se instalara ahí”.

González Robledo aseguró, además, que no mantiene ninguna relación familiar ni de amistad con los procesados y pidió evitar que el caso sea utilizado con fines políticos.

“Yo no tengo ninguna relación y vínculo ni familiar ni de amistad con ninguno de los procesados hasta este momento. Quiero dejar bien claro que mi participación ha sido solamente en el marco institucional como presidente municipal”.

Academia Doenitz operó 20 años en otro domicilio

Pero el secretario del Ayuntamiento, José Luis Martínez, aportó otro dato sobre la operación de la academia.

Explicó que la institución funcionó durante casi 20 años en otro domicilio y que, tras ser desalojada en 2025 por un juicio entre particulares, se trasladó a la calle Sarabia, donde ocurrieron los hechos.

“El propietario tenía la obligación de acudir al Ayuntamiento y solicitar los permisos correspondientes. Así lo establece expresamente los artículos 201 y 202 de la Ley de Asentamientos Humanos. Cuando un inmueble pretende utilizarse para un fin distinto al originalmente autorizado, también son los interesados quienes deben de acudir a tramitar y obtener una nueva autorización”.

El funcionario afirmó que los responsables de la academia nunca notificaron al Ayuntamiento el cambio de domicilio ni tramitaron la licencia municipal correspondiente.

“Nunca notificaron al Ayuntamiento que habían trasladado ahí las operaciones de la academia. El Gobierno Municipal de Ciudad Madero no autorizó la apertura de esta academia en este nuevo domicilio, no existe una licencia municipal expedida por esta administración para operar ahí”.

El alcalde aseguró que el Ayuntamiento entregará la documentación que sea requerida por las autoridades y reiteró que el Gobierno municipal está del lado de las víctimas y de la justicia.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

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