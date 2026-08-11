Por su salud, interrumpen embarazo de niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas

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Por salud, interrumpen embarazo de niña de 11 años. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Por razones de salud y después de una valoración médica, jurídica y de protección a la infancia, fue interrumpido el embarazo de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas.

¿Qué se sabe de la menor en Matamoros, Tamaulipas?

La menor permanece bajo atención médica y las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrió el embarazo y quién es el responsable.

También se analiza si la niña deberá ser separada de su entorno familiar, en caso de que se acrediten omisiones en su cuidado y protección.

Posible caso de violación en Tamaulipas

El caso ya provocó un pronunciamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, que advirtió que se trata de un posible caso de violencia sexual que debe ser investigado y sancionado.

El organismo recordó que, de acuerdo con el Código Penal de Tamaulipas, se equipara a la violación la cópula con una persona menor de 15 años, aun cuando no exista violencia física.

Por ello, exigió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas una investigación exhaustiva, especializada e imparcial, para esclarecer los hechos, identificar al responsable y determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado.

SIPINNA también advirtió que presentar a una niña de 11 años como pareja de una persona adulta invisibiliza la desigualdad de poder, normaliza la violencia de género y revictimiza a la menor.

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