“También es víctima”: Abogado de Danna Yanina a horas de audiencia por feminicidio de Dafne

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Danna Yanina “N”, una de las personas detenidas por el presunto feminicidio de Dafne Zapata Quintos, es inocente, sostuvo Omar Pérez Hernández, uno de sus abogados, toda vez que la joven será sometida a un dictamen para definir su vulnerabilidad en su aprehensión en Tamaulipas.

Pérez Hernández indicó que ella ha sido víctima de privación ilegal de la libertad por parte de la fiscalía estatal.

“Reiteramos que la niña es inocente. Danna es inocente. Es víctima de este delito”, dijo en entrevista con UnoTV.

La defensa también aseguró que asistieron el 26 de junio al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) para realizar un dictamen de perfil psicológico y definir su vulnerabilidad, así como otros dictámenes.

Además, llegaron a Tampico abogados de Tlaxcala y Estado de México que se sumarán a la defensa de Danna Yanina por el feminicidio de Dafne.

A las 20:00 horas llegarán a la Sala de Control para reanudar la audiencia inicial y desahogar los medios de prueba.

“Esperemos que valoren realmente los datos de prueba conforme a derecho y sea una resolución favorable para Danna”, subrayó Omar Pérez.

Suman tres detenidos por el caso de Dafne en Tamaulipas

El pasado 23 de junio, Danna Yanina “N” acudió a declarar voluntariamente ante la Fiscalía Especializada por el caso de Dafne. Sin embargo, la Fiscalía General de Tamaulipas decidió detenerla en el momento como presunta implicada.

La joven laboraba en la Academia Militarizada Doenitz y presuntamente participó en el campamento de verano donde murió la adolescente de 13 años el 17 de julio, en Ciudad Madero.

Sin embargo, antes de la detención grabó un audio donde aseguró que sufrió abusos en la academia militarizada. Además, su padre acusó presuntas irregularidades como la fabricación de la carpeta de investigación.

Danna Yanina “N” es la tercera persona detenida por el presunto feminicidio de Dafne. Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, fue detenido por la noche del 25 de julio, mientras que Estrella “N”, una trabajadora, quedó aprehendida en la madrugada del día 26.

Durante su audiencia inicia, la jueza de control ordenó a las partes no difundir información del caso para no afectar al debido proceso. La audiencia continuará el 30 de julio.

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