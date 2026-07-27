Jueza ordena no revelar detalles de la audiencia por feminicidio de Dafne; proceso continuará el 30 de julio

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Foto: Especial / Archivo.

La jueza que lleva el caso por el presunto feminicidio de Dafne Zapata Quintos ordenó mantener bajo reserva los detalles de la audiencia inicial contra Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, y Estrella “N”, para no afectar el proceso judicial ni las investigaciones.

La continuación de la audiencia se realizó el domingo 26 de julio en el Centro Integral de Justicia de Altamira, Tamaulipas, y el proceso seguirá el próximo 30 de julio, cuando la autoridad judicial reanude la diligencia.

Dichas personas fueron detenidas horas antes como parte de la investigación por el presunto feminicidio.

Tras 16 horas de audiencia, la abogada Lizbeth Alejandra García, representante de Alejandra Quintos, madre de Dafne, declaró a N+ que la jueza de control ordenó a las partes no proporcionar información sobre el desarrollo de dicho proceso en Tamaulipas.

El objetivo de la medida es no afectar al proceso judicial ni a las investigaciones que siguen en curso.

Además, durante la audiencia se realizó la etapa procesal correspondiente. Por ello, quedaron desahogados varias partes de la investigación como parte del procedimiento legal.

Lizbeth Alejandra García indicó que esta audiencia inicial continuará el próximo 30 de julio a las 09:00 horas. Hasta entonces, la jueza decidirá si vincula a proceso a los dos detenidos.

¿Cómo va el caso de Dafne en Tamaulipas?

El pasado 23 de junio, tuvo lugar la audiencia de Danna Yanina “N”, la primera persona detenida por el presunto feminicidio de Dafne.

La acusada de 18 años fue detenida por la Fiscalía General de Tamaulipas cuando acudió voluntariamente a rendir declaración ante la Fiscalía Especializada.

Danna Yanina laboraba en la Academia Militarizada Doenitz y presuntamente participó en el campamento de verano donde murió la adolescente de 13 años el 17 de julio, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La jueza de control impuso prisión preventiva como medida cautelar, por lo que Danna Yanina fue trasladada al Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, donde permanecerá mientras continúa el proceso penal.

Sin embargo, a través de su padre, la joven acusó presuntas irregularidades en la investigación. En entrevista con Uno TV, Ophiel, padre de la joven, acusó a la Fiscalía de Tamaulipas de fabricar la carpeta de investigación e impedir que su hija presentara una denuncia como víctima, antes de su detención.

Además, en otras declaraciones, el padre aseguró que hay mentiras en el seguimiento del caso de su hija.

“Sinceramente, hay una violación a los derechos de mi hija. No dejaron meter la denuncia cuando nosotros la estábamos presentando por voluntad. Eso es mentira, que ya existiera una orden de aprehensión. Ahora tenemos que remar contra corriente”.

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