Tragedia en cantera de Tlaxcala: enorme roca aplasta a dos trabajadores; mueren

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Accidente en cantera de Yauhquemehcan deja dos fallecidos Foto: Cuartoscuro

Dos trabajadores murieron tras un accidente laboral registrado en una cantera del cerro de Santa Úrsula Zimatepec, en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, donde una roca de gran tamaño se desprendió mientras realizaban labores de extracción de material pétreo.

Accidente en cantera de Yauhquemehcan deja dos fallecidos

Los trabajadores realizaban labores de extracción cuando se registró el desprendimiento de una roca de gran tamaño que cayó sobre ambos, provocándoles lesiones de gravedad.

En el lugar falleció Juan Francisco G., mientras que Arturo L. recibió atención prehospitalaria por parte del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT) y fue trasladado de emergencia al Hospital General de Tlaxcala, donde murió al llegar.

Autoridades detectan presuntas irregularidades en la cantera

El sitio donde ocurrió el accidente no contaba con las autorizaciones ambientales para la extracción de material pétreo, competencia de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SMA), ni con la autorización federal en materia minera que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ante esta situación, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) inició un procedimiento de inspección para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y colaborar en las investigaciones.

Fiscalía abrió una carpeta de investigación

El Gobierno de Tlaxcala señaló que colaborará con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.

Las investigaciones también buscarán establecer si existieron incumplimientos a la legislación ambiental y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, las dependencias estatales brindarán acompañamiento y apoyo institucional a las familias de los trabajadores fallecidos.

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