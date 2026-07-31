Rescatan a 15 perros en condiciones de maltrato en Tlaxcala

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PROPAET asegura 15 caninos en condiciones de desnutrición. Foto: Cuartoscuro

Tras una denuncia ciudadana la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) aseguró 15 caninos por presunto maltrato animal en Calpulalpan, Tlaxcala.

Los caninos se encontraban con desnutrición.

Personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROPAET realizó un operativo en un predio ubicado en un ejido del municipio de Calpulalpan, tras recibir una denuncia ciudadana por presunto maltrato animal.

Durante la inspección fueron localizados 15 caninos de distintas razas y tamaños que, de acuerdo con la dependencia, presentaban condiciones de desnutrición, hacinamiento y carecían de acceso suficiente a agua y alimento.

Ante estas condiciones, las autoridades determinaron el aseguramiento de los animales para proteger su integridad.

Caninos recibirán atención médica en Bienestar Animal

Los 15 perros fueron trasladados a las instalaciones de la Coordinación de Bienestar Animal del Estado (CBA), donde recibirán atención médico-veterinaria.

Además, especialistas realizarán una valoración integral para determinar su estado de salud y establecer el tratamiento y cuidados que requiera cada uno de los ejemplares.

PROPAET inicia procedimiento administrativo y denuncia penal

La PROPAET informó que al momento de la inspección no fue localizada la persona señalada como presunta responsable del inmueble.

La dependencia procedió a la suspensión del área e inició el procedimiento administrativo correspondiente para determinar posibles responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la legislación vigente.

Asimismo, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que se desarrollen las investigaciones y se determinen las responsabilidades legales que correspondan.

Gobierno fortalece las acciones por maltrato animal

El Gobierno de Tlaxcala, a través de la PROPAET, reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas relacionadas con maltrato animal y de fortalecer las acciones para proteger el bienestar de los animales en la entidad.

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