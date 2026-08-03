“Taclean” a adulto mayor durante Carrera de Colores en Huamantla, Tlaxcala

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Agresión durante Carrera de Colores en Huamantla. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En redes sociales denunciaron a un miembro del staff de la Carrera de Colores en Huamantla, Tlaxcala, por agredir a un adulto mayor justo antes de que llegara a la meta. El Gobierno municipal se deslindó de lo ocurrido.

Agreden a adulto mayor durante Carrera de Colores en Huamantla, Tlaxcala

Los reportes en redes sociales mencionan que un miembro del staff vigilaba que los corredores no inscritos en la Carrera de Colores cruzaran la meta. Al ver que un corredor de edad avanzada no tenía su identificación de participante le estiró el brazo para detenerlo y el adulto mayor cayó al suelo.

🚨Un miembro del staff de la 4.ª Carrera de Colores 2026 derribó a un adulto mayor cerca de la meta en #Huamantla, #Tlaxcala. Testigos señalaron que bloqueaba a corredores sin número oficial. Ayuntamiento se deslindó al afirmar que el evento fue organizado por una empresa privada pic.twitter.com/mX4cpnU8fY — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) August 3, 2026

Las imágenes causaron indignación y el Gobierno Municipal de Huamantla publicó un comunicado para deslindarse de lo ocurrido, asegurando que una empresa privada se encargó de la organización del evento.

Por su parte, el alcalde Salvador Santos lamentó lo ocurrido y manifestó que no se va proteger a nadie. “Si existió una agresión, una falta o un delito, deberá investigarse y quien resulte responsable tendrá que responder conforme a la ley. Estamos dispuestos a colaborar con las autoridades y entregar toda la información que sea requerida”

“También solicitaremos a la empresa organizadora que revise seriamente la actuación de su personal y fortalezca sus protocolos. Quien organice una actividad en Huamantla debe tratar con dignidad y respeto a todas las personas”, añadió.

Finalmente, la empresa organizadora comentó que se encuentra realizando una “investigación interna” para esclarecer lo sucedido. También se comprometen a fortalecer los protocolos de actuación en futuras ediciones.

Adulto mayor agredido en Huamantla pide ayuda para tratar sus lesiones; el agresor pide disculpas

Tras los hechos ocurridos en la Carrera de Colores en Huamantla, Don José, el adulto mayor que corría en la Carrera de Colores y que fue golpeado el día de ayer, pide que se le apoye con los gastos del doctor ya que se lastimó su hombro, le sacaron radiografías y no podrá correr en un maratón que tenía programado en CDMX.

“No podré correr por unas semanas, me perderé un maratón en la Ciudad de México en el que iba a participar. Sólo pido que se cubran los gastos del hospital ya que no cuento con mucho dinero”, expresó el adulto mayor.

El agresor respondió mediante un video en el que pide perdón. “Lamentablemente en la edición 2026 han existido hechos reprobables de los cuales me hago responsable. Incidentes que desencadenaron en total falta de respeto a algunas personas de mi parte, por lo que pido públicamente una disculpa”, dijo.

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