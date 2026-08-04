Carrera de Colores de Huamantla: familia de agresor pagará gastos médicos de adulto mayor

GENERANDO AUDIO...

Gatos médicos de adulto mayor serán pagados por familia de agresor. Foto: Uno TV

La familia del agresor que derribó a un adulto mayor durante la Carrera de Colores Huamantla 2026 acordó cubrir los gastos médicos de José Julio Mendoza, quien resultó lesionado tras ser empujado por un integrante del personal de seguridad cuando intentaba cruzar la meta. El acuerdo se alcanzó este lunes durante una reunión encabezada por el alcalde Salvador Santos Cedillo.

El caso provocó indignación en redes sociales luego de que se difundieran videos del momento en que el adulto mayor fue derribado durante el evento. La empresa organizadora, Zona T, ofreció una disculpa pública y reconoció que hubo conductas inapropiadas durante la aplicación de los protocolos de acceso.

🚨Un miembro del staff de la 4.ª Carrera de Colores 2026 derribó a un adulto mayor cerca de la meta en #Huamantla, #Tlaxcala. Testigos señalaron que bloqueaba a corredores sin número oficial. Ayuntamiento se deslindó al afirmar que el evento fue organizado por una empresa privada pic.twitter.com/mX4cpnU8fY — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) August 3, 2026

Adulto mayor y familia del agresor llegan a un acuerdo

Tras la presión mediática, José Julio Mendoza, quien lleva más de 40 años participando en maratones y carreras, sostuvo un encuentro con familiares de Ricardo Aldo Romano Corona, señalado como responsable de la agresión, así como con autoridades municipales.

Como parte del acuerdo, la familia del agresor cubrirá el costo de las radiografías, medicamentos y la atención médica derivada de las lesiones. Por ahora, el adulto mayor explicó que continúa en revisión médica por una posible fisura en el hombro.

Tengo un dolor en la cadera, en la pompa y en el hombro. Ahorita saqué las placas, estoy en el proceso del medicamento y del dictamen para que den el veredicto.

Del mismo modo, Julio Mendoza confirmó que se llegó a un acuerdo con la familia del agresor.

Ya dialogué con los familiares del muchacho. Están en la mejor disposición de ayudarme. Sí se llegó a una solución..

Agresor y organizadores ofrecen disculpas

El presunto responsable, Ricardo Aldo Romano Corona, difundió un mensaje en el que asumió su responsabilidad por lo ocurrido.

Han existido hechos reprobables de los cuales me hago responsable. Pido públicamente una disculpa.

Por su parte, la empresa Zona T informó que inició una revisión interna para esclarecer los hechos y reiteró que el Ayuntamiento de Huamantla únicamente brindó apoyo logístico durante la carrera.

El presidente municipal, Salvador Santos Cedillo, condenó la agresión y manifestó su respaldo al adulto mayor, además de facilitar el diálogo que permitió alcanzar el acuerdo entre ambas partes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento