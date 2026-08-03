Video: joven resulta corneado por un toro durante la Nopalucada en Tlaxcala

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Joven resulta herido por una cornada durante la Nopalucada. Foto: Cuartoscuro

Un joven, de aproximadamente 25 años, resultó lesionado tras recibir una cornada durante las actividades de la Nopalucada en Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala. Personal de Protección Civil y paramédicos municipales acudieron para brindarle atención y trasladarlo a un hospital.

Cornada durante la Nopalucada moviliza a cuerpos de emergencia

El incidente ocurrió durante el desarrollo de la Nopalucada, cuando el joven fue alcanzado por un toro y sufrió una lesión que requirió atención médica inmediata.

Elementos de Protección Civil y paramédicos del municipio acudieron al sitio para proporcionar los primeros auxilios y estabilizar al lesionado antes de su traslado.

Fue trasladado al Hospital General de San Pablo del Monte

El joven presentó un probable traumatismo en una de sus piernas como consecuencia de la cornada.

Tras recibir atención prehospitalaria, fue trasladado al Hospital General de San Pablo del Monte, donde quedó bajo valoración médica para recibir atención especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Un joven fue embestido por el toro en la Nopalucada que se llevó a cabo este día en Santa Ana Nopalucan.



El joven tuvo un probable traumatismo en una de sus piernas y fue asistido por paramédicos, quienes lo trasladaron al Hospital General de San Pablo del Monte pic.twitter.com/0v8cmFbzCM — El Cuarto de Guerra (@CuartodeGuerraT) August 3, 2026

Operativo de seguridad permaneció durante el evento

El presidente municipal informó que para las actividades de la Nopalucada se implementó un operativo de seguridad con personal distribuido en distintos puntos del evento, además de contar con una ambulancia disponible para atender cualquier emergencia.

Pese al incidente, las actividades programadas para el cierre de la feria continuaron, incluyendo la quema de castillos y las presentaciones musicales previstas para la noche.

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