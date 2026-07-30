Operativo en Huamantla para capturar al “Jarocho”, presunto líder criminal ligado al CJNG

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Buscan al “Jarocho” en Huamantla; despliegan operativo federal. Foto: Uno TV

Un fuerte operativo encabezado por fuerzas federales se desplegó desde la madrugada de este jueves en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, con el objetivo de capturar a Hipólito N., alias el “Jarocho”, identificado como un presunto líder criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Operativo federal en Huamantla por búsqueda del “Jarocho”

Alrededor de las 4:30 de la mañana, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional, arribaron al fraccionamiento El Encanto, donde ejecutaron un cateo en un domicilio ubicado entre las calles Río y Arroyo.

De acuerdo con información preliminar, la diligencia fue resultado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar el presunto escondite del “Jarocho”, considerado un objetivo prioritario por su presunta relación con actividades delictivas de alto impacto.

Hipólito N., alias el “Jarocho”, es buscado por autoridades

El operativo es dirigido por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mientras decenas de elementos federales mantienen un amplio perímetro de seguridad en la zona para impedir el acceso de personas ajenas a las investigaciones.

Autoridades mantienen vigilancia en Tlaxcala

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si el presunto líder criminal fue detenido; sin embargo, el despliegue de seguridad continúa y varias calles permanecen cerradas y bajo resguardo de la Guardia Nacional.

De acuerdo con líneas de investigación, Hipólito N., alias el “Jarocho”, estaría relacionado con delitos como secuestro, extorsión, robo de vehículos y distribución de droga, con operaciones en el Estado de México, Veracruz, Tlaxcala y Puebla.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales den a conocer los resultados oficiales de este operativo.

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