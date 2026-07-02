Impactantes imágenes: arde pipa con combustible tras accidente en Tlaxcala

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Cierran carretera México-Veracruz por explosión. Foto: Genaro Zepeda

El aparatoso accidente de una pipa provocó un incendio de grandes dimensiones sobre la carretera federal México-Veracruz, en el tramo Calpulalpan-Apizaco, a la altura de la comunidad Adolfo López Mateos, en el municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala.

Una pipa de doble remolque que transportaba combustible perdió el control, sus contenedores se desprendieron y uno de ellos terminó impactado por un tractocamión que circulaba en sentido contrario, lo que desencadenó una gran explosión.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del accidente.

🔥 #Tlaxcala



Se desprende el tanque de una pipa y explota al circular esta tarde por la carretera #México– #Veracruz a la altura de Hueyotlipan, Tlaxcala.



Circulación cerrada en ambos sentidos de la

vialidad. pic.twitter.com/48teQySWPX — Morán de la Mora (@amoran_mora) July 2, 2026

Contenedores salen proyectados antes del incendio

En las imágenes se observa cómo la pipa pierde el control al tomar una curva, provocando que los dos remolques se desprendan de la unidad. Uno de los contenedores invade el carril contrario y es impactado por un tractocamión de carga que transitaba por la vía.

Tras el choque, el combustible comenzó a derramarse y en cuestión de segundos se registró una explosión, seguida de un incendio que consumió tanto los contenedores como el vehículo de carga.

Las impactantes imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del siniestro. La enorme columna de humo negro pudo observarse desde varios kilómetros de distancia, mientras cuerpos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y mantener cerrada la circulación en ambos sentidos de la carretera.

🚨🚚🔥🚧🛣impresionante vista desde el aire de un cierre total en la México-Veracruz por explosión de pipa en Tlaxcala ,se reportó la fuerte explosión sobre la autopista justo en el tramo correspondiente al municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala.😲🚒🚑🚓 @GobTlaxcala pic.twitter.com/jUu2U3MYPk — Os warrior (@guerrero_o1234) July 2, 2026

Bomberos trabajaron por horas para controlar el fuego

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala fueron los primeros en arribar al lugar para acordonar la zona y facilitar las labores de emergencia.

Posteriormente, bomberos estatales y municipales combatieron el incendio durante varias horas debido al riesgo que representaba el combustible derramado, mientras la Guardia Nacional, División Carreteras, cerró totalmente la circulación entre Calpulalpan y Hueyotlipan, lo que provocó largas filas de vehículos.

Las autoridades pidieron a los automovilistas utilizar rutas alternas mientras continúan las maniobras para retirar las unidades.

Reportan un fallecido de manera preliminar

De forma preliminar, se reporta la muerte de uno de los operadores involucrados en el accidente. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad ni han dado a conocer el peritaje que determinará las causas del siniestro.

Las investigaciones continúan, mientras los cuerpos de emergencia permanecen en el sitio para eliminar cualquier riesgo derivado del combustible derramado.

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