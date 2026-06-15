Rifan auto y motocicletas en festejo del Día del Padre en Apizaco

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Día del Padre en Apizaco reúne a familias en el parque Cuauhtémoc: Foto: Getty

Miles de personas participaron en la celebración del Día del Padre organizada por el Ayuntamiento de Apizaco en la explanada del parque Cuauhtémoc, donde se realizaron actividades recreativas y rifas de diversos premios para los asistentes.

Rifan pantallas, bicicletas, motocicletas y un automóvil

Como parte de las actividades, las autoridades municipales realizaron sorteos de diferentes artículos, entre ellos 10 pantallas, 10 bicicletas y cinco motocicletas.

El premio principal de la celebración fue un automóvil Hyundai Grand i10, que fue entregado a Gregorio “N”, habitante de la comunidad de Santa Anita Huiloac, tras resultar ganador del sorteo efectuado durante el evento.

La entrega de las llaves del vehículo se realizó ante los asistentes que permanecieron en la explanada para conocer el resultado de la rifa.

Festejo de lujo en Apizaco: Miles de familias celebran el Día del Padre con una lluvia de espectaculares premios. https://t.co/E5xe3z2z4F pic.twitter.com/zLyRu2o9do — Alerta Vigilante Tlaxcala-México (@AlertaVigilante) June 14, 2026

Ayuntamiento destaca la importancia de los padres de familia

Durante su intervención, el presidente municipal, Javier Rivera Bonilla, señaló que la celebración tuvo como objetivo reconocer el esfuerzo de los padres de familia y su contribución al desarrollo de sus hogares y de la sociedad.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la convivencia familiar y promover actividades que fomenten la participación ciudadana.

Evento reunió a miles de asistentes

La celebración se desarrolló con la participación de miles de familias apizaquenses, quienes acudieron al parque Cuauhtémoc para disfrutar de las actividades organizadas por el Gobierno municipal.

Al finalizar la jornada, las autoridades agradecieron la asistencia de la población y reiteraron su intención de continuar impulsando espacios de convivencia que contribuyan al fortalecimiento de la unión familiar y la participación comunitaria en el municipio.

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