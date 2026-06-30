Cuatro integrantes de una familia mueren en choque frontal en la México-Veracruz

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Mueren integrantes de una familia tras choque en Tlaxcala. Foto: Genaro Zepeda

La mañana de este martes ocurrió un choque que dejó como saldo cuatro integrantes de una familia sin vida, entre ellos un menor de edad, sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura de la comunidad de San Francisco, perteneciente al municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala.

En el percance estuvieron involucrados un camión de transporte de personal y una camioneta particular en la que viajaban cinco integrantes de una familia.

De manera preliminar, las autoridades informaron que ambas unidades habrían intentado realizar una maniobra de rebase, lo que provocó que invadieran el carril contrario y se registrara un fuerte choque frontal.

El impacto destrozó por completo la camioneta particular. Cuatro de sus ocupantes, entre ellos un menor de edad, murieron prensados entre los fierros retorcidos, mientras que un quinto pasajero sobrevivió con lesiones de gravedad y fue atendido por paramédicos de Cuapiaxtla en el lugar para posteriormente ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con el testimonio del sobreviviente, su padre, quien conducía la camioneta, presuntamente se quedó dormido al volante, intentó rebasar e invadió el carril contrario, donde se impactó de frente contra el camión de transporte de personal, el cual era conducido únicamente por su operador.

Tras el reporte de emergencia, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras implementaron un operativo para resguardar la zona, abanderar la circulación y acordonar el área mientras se desarrollaban las labores de auxilio.

Personal de Rescate Urbano utilizó equipo hidráulico conocido como “quijadas de la vida” para liberar los cuerpos que quedaron atrapados dentro de la unidad particular.

Posteriormente, peritos y agentes del Instituto de Ciencias Forenses realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense.

La circulación sobre la carretera federal permaneció cerrada durante aproximadamente cinco horas, mientras se efectuaban los trabajos periciales y el retiro de las unidades involucradas.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar con precisión la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

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