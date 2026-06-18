Grupo armado asalta casa de alcalde de Texoloc y roba 400 mil pesos

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Presidente municipal de Texoloc, David Sánchez Rincón. Foto: Uno TV

Un grupo armado irrumpió en la vivienda del presidente municipal de Texoloc, Tlaxcala, David Sánchez Rincón, donde sometió a los ocupantes y robó 400 mil pesos en efectivo, además de una camioneta propiedad del edil.

Tras el asalto, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Así ocurrió el asalto en la casa del alcalde de Texoloc

Según la información proporcionada al número de emergencias 911, tres hombres y una mujer armados ingresaron de manera violenta al inmueble ubicado en la colonia El Alto, y amagaron a las personas que se encontraban en el lugar.

Durante el robo, una de las víctimas fue golpeada con la cacha de un arma de fuego. Posteriormente, los delincuentes se apoderaron del dinero en efectivo y escaparon a bordo de una camioneta RAM 700 blanca, propiedad del presidente municipal.

Las corporaciones de seguridad realizaron un operativo que se extendió hasta la zona ejidal del municipio de Panotla, pero no se informó sobre la recuperación del vehículo o del dinero robado.

Fiscalía de Tlaxcala investiga el caso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició las investigaciones para esclarecer el asalto e identificar a los responsables.

El hecho llamó la atención porque la vivienda del alcalde se encuentra a escasos metros de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde operan elementos encargados de la vigilancia en la zona.

No es el primer hecho delictivo contra el edil

Este no es el primer incidente delictivo que enfrenta David Sánchez Rincón. En diciembre de 2025, el alcalde denunció el robo de los neumáticos de su camioneta, un caso que también generó preocupación por las condiciones de seguridad en el municipio.

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