Funcionarios de Tlaxcala protagonizan riña en partido de futbol

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Riña en partido de futbol involucra a funcionarios de Tlaxcala. Foto: Getty

Una riña registrada durante un partido de futbol en el campo deportivo “La Cañada”, en el municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, involucró presuntamente a funcionarios y familiares de autoridades municipales.

El conflicto comenzó tras una discusión entre los propietarios de dos camionetas, luego de que una de las unidades presuntamente obstruyera el paso de la otra.

Discusión escaló a un enfrentamiento físico

El intercambio verbal aumentó de intensidad hasta convertirse en una confrontación física entre varias personas que se encontraban en el evento deportivo.

Entre los involucrados fue mencionado Heber Ortiz Saldaña, presidente de comunidad de Alfonso López Mateos, perteneciente al municipio de Hueyotlipan. Asimismo, asistentes señalaron la presunta participación de familiares y funcionarios vinculados al municipio de San Lucas Tecopilco.

Entre las personas señaladas se encuentra el hermano de la presidenta municipal de San Lucas Tecopilco, identificado por los asistentes con el apodo de el “Chibello”, así como el síndico municipal, José Ángel Báez González.

Reportan agresiones y lanzamiento de piedras

Las personas que denunciaron los hechos aseguraron que durante el altercado se registraron agresiones físicas y lanzamiento de piedras entre algunos de los participantes.

Además, señalaron que varios de los involucrados presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de la riña. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por alguna autoridad competente.

Provocan riña durante partido y señalan a funcionarios en Hueyotlipan 🔗 https://t.co/Q8TnRQNWj1 pic.twitter.com/7m1MquZSfo — Quadratín Tlaxcala (@Quadratin_Tlax) June 16, 2026

Sin postura oficial sobre los hechos

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido un posicionamiento oficial respecto al incidente.

Tampoco se ha informado si alguna de las partes presentó denuncias formales ante las autoridades o si hubo personas detenidas como consecuencia de los hechos ocurridos en el campo deportivo.

Las circunstancias del altercado permanecen bajo investigación y, hasta ahora, la información disponible proviene únicamente de testimonios de asistentes al encuentro deportivo.

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