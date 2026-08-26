¡Atención, Huamantla! Suspenden recolección de basura hasta nuevo aviso

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Huamantla se queda sin recolección de basura. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno municipal de Huamantla, Tlaxcala, informó que el servicio de recolección de basura permanecerá temporalmente suspendido debido a una situación registrada en el relleno sanitario.

¿Por qué suspendieron la recolección de basura en Huamantla?

El Ayuntamiento explicó que la suspensión está relacionada con una situación temporal en el relleno sanitario, sin precisar cuánto tiempo permanecerá esta condición.

Ante ello, los camiones recolectores no pueden trasladar los residuos al sitio de disposición final, por lo que el servicio será restablecido de manera gradual una vez que se normalice la recepción de basura.

El municipio señaló que mantiene seguimiento de la situación para regularizar el servicio a la brevedad.

Piden no sacar la basura a la calle

Mientras permanece suspendida la recolección, el Gobierno municipal solicitó a las familias de Huamantla mantener sus residuos dentro de sus domicilios y evitar colocarlos en la vía pública.

La recomendación busca prevenir la acumulación de basura en calles, banquetas y espacios públicos durante el periodo que dure la suspensión.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener los residuos en casa hasta recibir información sobre la reanudación del servicio.

Problemas en relleno sanitario obligan a suspender temporalmente recolección de basura en Huamantlahttps://t.co/V6tLUkkq3o pic.twitter.com/ETOzmVEbJG — El Cuarto de Guerra (@CuartodeGuerraT) August 26, 2026

¿Cuándo regresará la recolección de basura?

Por el momento, el Ayuntamiento no estableció una fecha específica para la reanudación de la recolección.

El servicio comenzará a restablecerse de manera gradual cuando el relleno sanitario vuelva a recibir los residuos transportados por los camiones municipales.

La suspensión afecta a otros municipios

La suspensión ocurre mientras otros municipios de Tlaxcala también enfrentan complicaciones relacionadas con el destino final de los residuos y la operación de los sitios de disposición.

El Gobierno Municipal de Huamantla indicó que informará oportunamente cuando existan condiciones para reanudar la recolección de basura.



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