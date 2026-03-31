Atropella a tres personas y casi lo linchan en Tlaxcala

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Intentan linchar a conductor tras atropellar a tres personas Foto: Cuartoscuro

Intentan linchar a conductor en Tepetitla de Lardizábal tras atropellar a tres personas en la carretera Tlaxcala-Texmelucan. Una turba intentó linchar a conductor luego de un atropellamiento múltiple en Tlaxcala, ocurrido en la comunidad de Villalta.

Atropellamiento múltiple en Tlaxcala deja tres lesionados

Los hechos se registraron alrededor de las 19:30 horas del lunes, cuando una camioneta roja con redilas negras impactó a un motociclista sobre la carretera federal Tlaxcala-Texmelucan. Durante su huida, el conductor presuntamente en estado de ebriedad arrolló a dos personas más metros adelante, lo que derivó en un atropellamiento múltiple en Tlaxcala. Tras los hechos, familiares de las víctimas y habitantes de la zona iniciaron una persecución.

El conductor se refugió en la Presidencia de Comunidad de Villalta; sin embargo, en pocos minutos, un grupo de pobladores rodeó el inmueble con la intención de sacarlo.

Turba intenta linchar a conductor en Tepetitla

La situación escaló cuando decenas de personas intentaron ingresar al edificio para agredir al detenido, en un intento de linchar al conductor en Tepetitla de Lardizábal. Ante el riesgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con policías municipales, desplegaron un operativo y lograron ponerlo a salvo.

Incendian camioneta y bloquean carretera Tlaxcala-Texmelucan

Como parte de las protestas, los inconformes bloquearon la carretera Texmelucan–Tlaxcala, lo que provocó afectaciones viales. Además, incendiaron la camioneta involucrada, la cual se encontraba estacionada en la calle Guerrero.

Paramédicos atendieron a las personas lesionadas en el lugar y posteriormente fueron trasladadas a hospitales cercanos para su atención médica.

Las autoridades informaron que el conductor quedó a disposición del Ministerio Público Regional para el deslinde de responsabilidades, y exhortó a los afectados a denunciar para iniciar el proceso legal en contra del señalado.

Dos de las tres personas que fueron atropelladas se reportan graves pero estables.

Familiares presentarán su denuncia

Se espera que familiares de los afectados presenten la denuncia correspondiente para el seguimiento del caso por parte de las autoridades.

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