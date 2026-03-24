Cortan agua en Huamantla por 2 días; ve si te afecta

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Suspenderán servicio por trabajos en Pozo San Luis en Huamantla. Foto: Getty Images

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla (CAPAMH) informó que el Pozo San Luis permanecerá fuera de operación a partir del martes 24 de marzo de 2026 desde las 10:00 horas, por un periodo estimado de dos días, debido a trabajos para el cambio de la columna del pozo.

Esta infraestructura abastece a las zonas de San Lucas, Unión y Progreso, así como el bulevar Cuamanco, por lo que se prevé afectación en el suministro de agua potable en dichos puntos.

Suspensión de agua en Huamantla por trabajos en Pozo San Luis

Las maniobras contemplan la sustitución de la tubería actual por una nueva, debido a que la existente presenta daños y desgaste que han afectado su funcionamiento.

El organismo señaló que, de no atenderse, esta situación podría generar fallas mayores en el equipo de bombeo, lo que impactaría de forma más amplia el servicio de agua potable en el municipio.

Pozo San Luis fuera de operación: zonas afectadas

El Pozo San Luis es una de las fuentes de abastecimiento para distintas colonias, por lo que su salida temporal implica reducción o interrupción del suministro en:

Zona de San Lucas

Colonia Unión y Progreso

Bulevar Cuamanco

Las autoridades indicaron que los trabajos fueron programados en un horario considerado operativo, con el objetivo de reducir afectaciones a la población usuaria.

Los trabajos son parte de mantenimiento

La CAPAMH señaló que los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento para el sistema de agua potable en beneficio de la población de Huamantla.

La comisión reiteró que estas acciones buscan mantener en condiciones óptimas la infraestructura hidráulica, prevenir fallas mayores y asegurar la continuidad del servicio en el municipio.

CAPAMH pide tomar previsiones ante corte de agua

Ante la suspensión del servicio, la CAPAMH recomendó a la ciudadanía tomar previsiones, como el almacenamiento de agua en tinacos, cisternas o recipientes, para cubrir necesidades básicas durante el periodo de mantenimiento.

Asimismo, el organismo informó que el aviso se emitió con anticipación para permitir a las y los usuarios organizarse frente a la interrupción temporal del suministro.

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