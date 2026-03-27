Cierres viales en Tlaxcala por desfile “Señorita Universidad UATX”

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Tlaxcala activa operativo vial por desfile universitario este viernes Foto: Getty

La Policía Municipal de Tlaxcala implementará un operativo vial este viernes en calles de la capital, debido al desfile “Señorita Universidad UATx”. El dispositivo contempla el despeje de las calles Gustavo Arévalo y Guillermo Valle a partir de las 10:30 horas para permitir el paso de carros alegóricos.

Cierres viales en Tlaxcala: calles afectadas y horario

Como parte del operativo vial Tlaxcala, se realizarán cierres en las calles Gustavo Arévalo y Guillermo Valle desde las 10:30 horas. Estas vialidades serán utilizadas para el recorrido de los participantes del desfile “Señorita Universidad UATx”.

Las autoridades indicaron que el objetivo es facilitar la movilidad de los contingentes y reducir riesgos durante el evento, que forma parte de las actividades de la comunidad estudiantil.

Rutas alternas y recomendaciones a conductores

Ante los cierres viales, se hizo un llamado a conductores de transporte público y privado para tomar rutas alternas y prever tiempos de traslado. La autoridad municipal recomendó planificar recorridos con anticipación para evitar afectaciones.

El operativo vial Tlaxcala contempla la presencia de elementos de seguridad y tránsito para orientar a la ciudadanía y mantener la circulación en vías alternas.

Desfile “Señorita Universidad UATx” en Tlaxcala

El desfile “Señorita Universidad UATx” se realizará este viernes con la participación de carros alegóricos y estudiantes. Para su desarrollo, la autoridad municipal destacó la importancia de la coordinación entre ciudadanía y autoridades.

Se espera que durante el evento se mantenga el orden en las calles intervenidas, con apoyo de los cuerpos de seguridad y movilidad del municipio.

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