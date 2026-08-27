Captan a venado deambulando en la carretera México-Veracruz, en Calpulalpan; buscan a otros tres ejemplares

GENERANDO AUDIO...

Venado deambula en la carretera México-Veracruz, en Calpulalpan Foto: Genaro Zepeda

Un inusual avistamiento sorprendió a conductores que transitaban por la carretera federal México-Veracruz, en inmediaciones de Calpulalpan, Tlaxcala, luego de que un venado fuera captado caminando a pocos metros de la cinta asfáltica.

El ejemplar fue grabado por automovilistas que circulaban por la zona cercana al Arco Norte. Las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales y generaron preocupación por el riesgo de que el ejemplar pudiera ingresar repentinamente a los carriles de circulación.

¿Cuántos venados están sueltos en Calpulalpan?

Aunque en la grabación sólo se aprecia un venado, testimonios recabados en la zona indican que serían cuatro ejemplares los que permanecen sueltos: un macho adulto con una prominente cornamenta, dos hembras y un cervatillo.

Testigos señalan que las dos hembras y la cría fueron vistas desplazándose juntas, mientras que el macho fue captado por separado cerca de la carretera.

¿De dónde escaparon los venados?

De manera extraoficial trascendió que los venados pertenecerían a un habitante de la región que habría comenzado recientemente con su crianza y cuidado. Los ejemplares presuntamente escaparon del predio donde permanecían resguardados; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.

Venados representan riesgo para automovilistas

La presencia de los animales encendió las alertas debido a que se trata de una zona donde los vehículos circulan a velocidades considerables. Un encuentro repentino con alguno de ellos podría derivar en un accidente y poner en riesgo tanto a conductores como a los propios venados.

Ante la situación, se prevé la coordinación con autoridades para realizar labores de búsqueda y localización.

El objetivo será ubicar y resguardar a los cuatro ejemplares antes de que ingresen a la carretera México-Veracruz o al Arco Norte y ocurra algún percance.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



