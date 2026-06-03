Otra amenaza de tiroteo enciende las alarmas en escuela de Tlaxcala

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Refuerzan vigilancia tras amenaza en escuela de Tlaxcala Foto: Getty Images

Una amenaza de tiroteo escolar generó una movilización policiaca en la Escuela Secundaria Técnica Número 18, ubicada en el municipio de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala, luego de que fuera localizado un mensaje con contenido amenazante en los sanitarios del plantel.

Encuentran mensaje de amenaza de tiroteo en secundaria de Ayometla

Un alumno ingresó al área de sanitarios para varones y observó una leyenda escrita con plumón azul en uno de los cubículos.

El mensaje contenía una advertencia sobre un presunto tiroteo programado para las 07:00 horas del día siguiente; el estudiante informó de inmediato a uno de sus profesores, quien notificó a la dirección escolar para activar los protocolos de actuación correspondientes.

Posteriormente, la institución avisó a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y a las autoridades de seguridad para atender el caso y evaluar las medidas preventivas necesarias.

Amenaza de tiroteo pintada en el baño de la Técnica 18 moviliza a la policía https://t.co/DpUWUvkmau pic.twitter.com/SE27b9rXlf — Alerta Vigilante Tlaxcala-México (@AlertaVigilante) June 3, 2026

Policía y autoridades educativas activan protocolos de seguridad

Una de las hipótesis preliminares apunta a que el mensaje pudo haber sido realizado por algún estudiante con la intención de generar alarma; sin embargo, indicaron que cualquier amenaza será atendida conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Se determinó reforzar la vigilancia en los accesos de la escuela y mantener presencia policial durante los horarios de entrada y salida de estudiantes y personal docente.

Autoridades mantienen protocolos de seguridad escolar

El hallazgo generó preocupación entre docentes, estudiantes y padres de familia, quienes solicitaron que se investigue el origen del mensaje y se garantice la seguridad dentro del plantel.

Las autoridades educativas y de seguridad reiteraron que se mantendrá el monitoreo de la situación y exhortaron a la comunidad escolar a reportar cualquier conducta o información que pudiera representar un riesgo para la integridad de los alumnos y del personal.

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